Copa Mundial 2022: Hoy, Australia vs Dinamarca; aquí todos los detalles

Este miércoles, en la Copa Mundial de la FIFA 2022, Australia se enfrenta a Dinamarca en el estadio Al Janoub City, en Al-Wakrah.

El partido correspondiente al Grupo D, en el que también están Túnez y Francia, comienza a la 10 a.m. ET / 9 a.m CT.

Puedes ver el partido en vivo sintonizando Universo en tu TV, o para verlo por streaming desde tu computadora o dispositivo móvil a través de la app de Peacock, haz clic aquí.

Las escenas de celebraciones con bengalas y fuegos artificiales no son habituales en Australia tras los partidos de la Copa del Mundo.

Pero eso fue exactamente lo que ocurrió en la Plaza Fed de Melbourne cuando los “Socceroos” derrotaron a Túnez el sábado. Fue su tercera victoria en 18 choques mundialistas.

Ahora, Australia busca un premio aún mayor: avanzar a octavos en el mayor torneo del fútbol, algo que solo ha conseguido una vez, en 2006.

Australia se enfrenta este miércoles a Dinamarca, semifinalista en la Euro en 2021, en su último partido del Grupo D. Y el ganador probablemente clasifique.

“Ha habido una reacción increíble a nuestro resultado. Y así debe ser”, señaló el goleador australiano Mitchell Duke, quien anotó de cabeza en la victoria por 1-0 sobre Túnez. “Pero no hemos conseguido nada aún”.

“Fue increíble obtener ese resultado y esa tercera victoria en un Mundial para Australia. Pero no estamos contentos ni satisfechos con eso”, agregó Duke. “Queremos más y creemos que podemos superar la fase de grupos y lograr un resultado contra Dinamarca, que es nuestro principal objetivo ahora”.

Los Canguros quieren seguir con vida en la justa mundialista.

Francia, que defiende el cetro, tiene su plaza garantizada en la siguiente ronda tras sumar seis puntos en sus dos primeros choques. Australia le sigue con tres puntos, mientras que Dinamarca y Túnez tienen uno cada una.

Australia avanzaría con una victoria o un empate, a menos que Túnez gane a Francia. Dinamarca necesita ganar y esperar que Túnez no lo haga ante Francia.

Australia cuenta con que Les Bleus hagan un buen papel ante Túnez.

“Hay jugadores que tienen hambre de premios individuales. Y (el delantero francés Kylian) Mbappé querrá seguir marcando goles para intentar conseguir la Bota de Oro y cosas así”, dijo Duke. “Así que espero que todos esos jugadores de la selección francesa mantengan la misma mentalidad y quieran conseguir un pleno en el grupo y hacernos un favor contra Túnez”.

Duke reconoció también que “mientras hagamos nuestro trabajo contra Dinamarca, no importa”.

Australia empató 1-1 con los daneses en la primera ronda en Rusia en 2018.

Pero Dinamarca esperará más de sí misma tras un deslucido empate sin goles ante Túnez en su estreno en Qatar y de una derrota con Francia (2-1).

“Está muy claro y es muy fácil, no tenemos que hacer ningún cálculo ni pensar (en) otras opciones”, afirmó el seleccionador danés, Kasper Hjulmand. “Es sencillo: intentaremos ganar el partido, eso es todo”.