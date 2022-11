Copa Mundial 2022: Hoy, Catar vs Ecuador; aquí todos los detalles

Este domingo en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, Catar se enfrenta a Ecuador en el estadio Al Bayt, en Al-Khor.

La ceremonia de apertura de la Copa del Mundo comienza a las 10 a.m. ET / 9 a.m. CT.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

El partido correspondiente al Grupo A, al que también pertenecen Senegal y Países Bajos, inicia a las 11 a.m. ET / 10 a.m CT.

Puedes ver el partido en vivo sintonizando Telemundo en tu TV, o para verlo por streaming desde tu computadora o dispositivo móvil a través de la app de Peacock, haz clic aquí.