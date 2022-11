Copa Mundial 2022: Hoy, Suiza vs Camerún; aquí todos los detalles

Este jueves, en la Copa Mundial de la FIFA 2022, Suiza se enfrenta a Camerún en el estadio Al Janoub, en Al Wakrah.

El partido correspondiente al Grupo G, en el que también están Brasil y Serbia, comienza a la 5 a.m. ET / 4 a.m CT.

Puedes ver el partido en vivo sintonizando Telemundo en tu TV, o para verlo por streaming desde tu computadora o dispositivo móvil a través de la app de Peacock, haz clic aquí.

Pese a ser su primer partido en el Mundial, el duelo entre Suiza y Camerún se presenta como una oportunidad imprescindible para ganar en un complejo grupo.

Con una Brasil llena de talento y una robusta Serbia completando el Grupo G, ganar los tres puntos el jueves se antoja clave para avanzar.

Camerún podría enfrentar una tarea más complicada teniendo en cuenta su reciente trayectoria en la Copa del Mundo: encajó tres derrotas consecutivas en cada una de sus dos últimas apariciones, en 2014 y en 2010.

Entonces, los Leones Indomables anotaron menos tantos como equipo que un único jugador suizo, Xherdan Shaqiri.

El balance es de 4-3 a favor de Shaqiri desde su debut en Sudáfrica en 2010, cuando era un adolescente.

A sus 31 años, como jugador del Chicago Fire de la MLS, Shaqiri regresa como el creador de juego, igualando el récord suizo con su cuarta aparición mundialista. Es más probable que los goles lleguen esta vez de las botas de Breel Embolo, el delantero del Mónaco que llega encendido.

Con 33 años, el atacante Eric Maxim Choupo-Moting disputará su tercer Mundial con Camerún. El delantero atraviesa un buen momento con el Bayern Múnich y espera anotar su primer gol en un Mundial.

Los 11 tantos de Choupo-Moting en todas las competiciones en lo que va de temporada han ayudado a tapar el hueco que dejó la marcha de Robert Lewandowski y dejó al Bayern al frente de la Bundesliga en el obligado parón de la temporada.

Tanto Camerún como Suiza llegan a Qatar con sólidos resultados en sus competiciones continentales en los últimos 18 meses, y los dos han cambiado de seleccionador.

En la Euro del año pasado, Suiza rompió la maldición de caer eliminada en los octavos de final de los grandes torneos al eliminar a Francia en la tanda de penales tras un emocionante duelo que terminó 3-3.

Tras perder en otra serie de penales en la siguiente ronda contra España, el seleccionador Vladimir Petkovic aprovechó su reputación para fichar por el Burdeos. Fue despedido a los pocos meses.

Murat Yakin, un central que jugó 49 partidos como internacional, fue contratado por un equipo suizo de segunda división. Dejó una buena impresión de inmediato al dejar al equipo primero en la calificación para Qatar por delante de la campeona europea, Italia.

Camerún empezó el año llegando a semifinales de la Copa Africana de Naciones de la que fue anfitriona, donde cayó en la tanda de penales con Egipto, y cesó al entrenador, el portugués Toni Conceição.

Samuel Eto’o, el mejor jugador de la historia de Camerún, que ahora preside la federación, recurrió a su antiguo compañero Rigobert Song, que tenía un historial irregular como seleccionador.

Song era el capitán y Eto’o anotó el único gol de la última victoria de Camerún en un Mundial, hace 20 años, contra Arabia Saudí.