Cruz Azul busca delantero extranjero

El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador del Cruz Azul mexicano, dijo este miércoles que el delantero que busca su club debe ser un extranjero con experiencia internacional.

Si es extranjero tiene que ser jugador de selección y si no es seleccionado nacional, debe ser el mejor de su liga en su posición Siboldi

Explicó que no pueden desesperarse y contratar por contratar a pesar de la necesidad que tienen de un delantero para sustituir al lesionado argentino Milton Caraglio.

"No podemos traer jugadores por traer. Si traemos dos delanteros igual y le tapamos la continuidad a Santiago Giménez y ahora la idea es ver cómo responde porque no podemos cargarle toda la responsabilidad de la delantera", dijo Siboldi.

Giménez es un delantero de 18 años, hijo del argentino Christian "Chaco" Giménez, ídolo de la afición de Cruz Azul. Santiago, quien debutó en 2019, se vislumbra para arrancar el torneo como titular.

La búsqueda de un delantero en Cruz Azul obedece a la lesión del argentino Milton Caraglio en la pretemporada, una fractura en el quinto metatarso del pie derecho.

"No es fácil traer a algún jugador y hacerlo rápido. Buscamos un delantero que esté bien físicamente, que esté en ritmo, porque en el momento que se baja del avión, si es que viene de afuera, tiene que dar resultados en un máximo de dos semanas", explicó Siboldi.

El uruguayo negó que exista algún contacto con Boca Juniors para negociar el pase del artillero argentino Ramón Abila como se ha mencionado en algunos medios de comunicación.

"No está dentro de las propuestas. No sé por qué salió, no está dentro de mi radar, al menos mío. Si la directiva toma otra decisión esa es otra cosa, pero todos los jugadores que se nombran yo primero los evalúo futbolísticamente", expuso.

Cruz Azul debuta en el torneo de Clausura 2020 este sábado en el Estadio Azteca de la Ciudad de México ante el Atlas.