Será inmortalizado: revelan fecha de exhibición de estatua de Kobe Bryant

Los Lakers y Vanessa Bryant realizaron un gran anuncio el Día del Mamba en Los Ángeles.

El cinco veces campeón de la NBA, Kobe Bryant, será inmortalizado con una estatua de bronce afuera del Crypto.com Arena en una inauguración programada para el 8 de febrero de 2024.

Bryant ganó cinco títulos de la NBA durante sus 20 años de carrera con los Lakers.

“Como saben, Kobe jugó toda su carrera de 20 años en la NBA como Los Angeles Lakers”, dijo Vanessa Bryant en un video para los fanáticos publicado en las redes sociales el jueves por la mañana.

“Desde que llegó a esta ciudad y se unió a la organización de los Lakers, se sintió como en casa aquí, jugando en la Ciudad de los Ángeles. En nombre de los Lakers, de mis hijas y de mí, me siento muy honrada de que, justo en el centro de Los Ángeles, frente al lugar conocido como la casa que construyó Kobe, vamos a develar su estatua para que su legado sea celebrado para siempre”.

Bryant será el séptimo Laker en tener una estatua en la plaza, uniéndose a las leyendas Elgin Baylor, Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Earvin “Magic” Johnson, Jerry West y Chick Hearn.

“Kobe Bryant fue uno de los atletas más extraordinarios de todos los tiempos y una de las personas más emblemáticas de la historia de Los Ángeles”, dijo Jeanie Buss, directora de Los Angeles Lakers. “No hay mejor lugar para honrar a Kobe con una estatua que aquí, en el centro de nuestra ciudad, donde todos pueden celebrarlo e inspirarse con sus increíbles logros".

La ceremonia del 8 de febrero de 2024 se llevará a cabo antes del partido del equipo contra los campeones defensores de la NBA, Denver Nuggets, esa noche. Se esperan más detalles en los próximos meses.

Los boletos para el juego del 8 de febrero estarán disponibles a partir del mediodía del viernes.

Día del Mamba en Los Ángeles

La rueda de la fortuna de Santa Mónica se iluminará en honor a una querida estrella que brilló tanto como el hito del sur de California durante sus 20 años de carrera con los Lakers.

La exhibición es parte del Día del Mamba, cada 24 de agosto o del 8 al 24 de agosto. La fecha representa los dos números de camiseta usados por Bryant durante su ilustre carrera en el Salón de la Fama de la NBA con los Lakers.

La rueda de la fortuna se iluminará con los colores del equipo y mostrará los dos números de camiseta. La exhibición comenzará alrededor de las 7:30 p.m., y presenta mensajes que dicen “LA (símbolo del corazón) 8” y “LA (símbolo del corazón) 24”. Varios patrones y transiciones dorados y morados continuarán parpadeando en la rueda de 90 pies de altura hasta la medianoche.

Homenajes de cumpleaños de Kobe Bryant

El Día del Mamba es un día después de lo que habría sido el cumpleaños número 45 de Bryant.

La esposa Vanessa Bryant publicó fotos conmovedoras y un mensaje en honor a su esposo, quien estuvo entre las nueve personas que murieron en un accidente de helicóptero en enero de 2020 al noroeste de Los Ángeles. La hija de 13 años de la pareja, Gianna, también murió en el accidente.

“Feliz cumpleaños, cariño. Te amo siempre y para siempre”, compartió Vanessa Bryant en Instagram el miércoles en una publicación que incluía 10 fotos de la familia.

UCLA Health continuó su tradición anual de brindar paquetes de atención con el tema de Bryant para los recién nacidos y sus familias, y las fotos son adorables.

Los pequeños que nazcan esta semana recibirán ropa con el número de la camiseta que usaba el fallecido exjugador de ese equipo.

Bryant ayudó a llevar a los Lakers a ganar cinco títulos de la NBA y apareció en 18 Juegos de Estrellas. Ambos números del uniforme fueron retirados por los Lakers en 2017 tras su retiro.

La liga publicó una foto de Bryant en su cumpleaños.

El rapero Drake rindió homenaje a Bryant, en el Crypto.com Arena el martes por la noche, después de que alguien arrojara una camiseta de los Lakers con el número 24 al escenario.

