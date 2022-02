Por invasión a Ucrania: Polonia se niega a jugar contra Rusia por boleto al Mundial Catar 2022

VARSOVIA, Polonia — Polonia se niega a disputar su partido de clasificación para el Mundial de Catar 2022 contra Rusia el próximo mes, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, dijo el presidente de la federación polaca el sábado.

En su anuncio en Twitter, Cezary Kulesza indicó que Polonia está en conversaciones con otras federaciones para presentar una posición unificada ante la FIFA.

“¡No más palabras, es momento de actuar!”, escribió Kulesza, añadiendo que la decisión estuvo motivada por la “escalada de la agresión”.

El delantero Robert Lewandowski, el máximo goleador polaco de la historia, respondió de inmediato señalando que se trata de la “¡decisión correcta!”.

“No me puedo imaginar jugar un partido con la selección nacional de Rusia en una situación en la que continúe la agresión armada en Ucrania”, tuiteó la estrella del Bayern de Múnich. “Los futbolistas y los aficionados rusos no son responsables de esto, pero no podemos fingir que no pasa nada”.

La FIFA no ha expresado aún una posición clara sobre si Rusia celebra el partido contra Polonia o siquiera si se juega.

El viernes, la UEFA dijo que en sus competencias, todos los equipos rusos y ucranianos deben mover ahora sus partidos en casa a otros países. Un precedente para ello es de 1992. La FIFA y la UEFA entonces sacaron a Yugoslavia de sus competencias luego de sanciones impuestas por la ONU al estallar la guerra allí.

Hasta ahora, Polonia había dicho que no quería disputar la semifinal del playoff de clasificación en Moscú el 24 de marzo, como estaba previsto. El vencedor se medirá al ganador del duelo ente Suecia y República Checa por un boleto al Mundial de Qatar.

El jefe de la federación sueca, Karl-Erik Nilsson, que es además primer vicepresidente de la UEFA, que le quitó a Rusia la sede de la final de la Liga de Campeones en San Petersburgo en mayo. El viernes, la UEFA movió ese partido a París.

Las tropas rusas continuaban su avance sobre la capital ucraniana el sábado, luego de una noche de explosiones y combates callejeros que llevaron a los residentes a refugiarse bajo tierra.

Por el momento no estaba claro cuánto habían avanzado los soldados rusos. Las autoridades ucranianas reportaron algunos éxitos en la contención de los asaltos, pero los combates persistían cerca de la capital.