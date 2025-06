Marido del actor Jonathan Joss alega que el asesinato fue un ataque “homofóbico”

SAN ANTONIO, Texas — La policía sigue investigando el asesinato del actor Jonathan Joss Gonzales, conocido por su papel en las series "King of the Hill" y "Parks and Recreation", en su hogar de San Antonio, Texas.

Según la policía, Joss Gonzales, 59 años, fue encontrado cerca de la carretera frente a su casa el domingo después de que los agentes fueran enviados al lugar por informes de un tiroteo.

Los agentes acudieron a su domicilio alrededor de las 7 p.m. e intentaron salvarle la vida hasta que llegaron los servicios médicos de emergencia, que lo declararon muerto.

Joss Gonzales se crió en San Antonio y había perdido parte de su residencia tras un incendio a inicios de este año tras recibir supuestas amenazas por parte de sus vecinos. Sus mascotas perdieron la vida en el incendio.

El dueño de la propiedad dijo que al llegar de comprar comida encontró la vivienda destruida.

Los agentes localizaron al sospechoso, identificado como Sigfredo Álvarez Ceja, 56 años. De acuerdo con el informe policiaco, el sospechoso fue interrogado y se le acusó de asesinato.

Vecinos declararon que el actor tenía una disputa continua con varias personas en el vecindario. Una mujer que vive en la área declaró que ya habían llamado a la policía contra Joss Gonzales en otras ocasiones porque presuntamente caminaba por el vecindario portando un rifle y gritando groserías.

Los registros de la policía de San Antonio muestran que se hicieron 48 llamadas a la policía desde enero de 2024 hasta el fin de semana en relación con la residencia de Joss.

El lunes por la tarde, la policía de San Antonio anunció que la unidad de homicidios sigue investigando el caso y que pese a reportes en línea, no hay evidencia que se tratara de un crimen de odio.

"A pesar de las afirmaciones en línea de que se trata de un crimen de odio, la investigación no ha encontrado pruebas que indiquen que el asesinato esté relacionado con su orientación sexual", decía el comunicado.

La declaración se produce después de que el marido de Joss, Tristan Kern de Gonzales, dijera que él y Joss se habían enfrentado anteriormente al acoso de su vecino porque no podía soportar "ver a dos hombres amándose".

Gonzales dijo en su comunicado que el domingo llegaron a la casa para revisar su correo cuando notaron el cráneo de su perro, lo que provocó que comenzaran a "gritar y llorar".

La pareja del actor indicó que en ese momento un hombre se les acercó y "empezó a gritarles violentos insultos homófobos" antes de levantar una pistola y dispar. En su declaración, el esposo de Joss Gonzales dijo que anteriormente había denunciado amenazas a policía pero nunca se hizo nada.

Continuó: "Jonathan y yo no teníamos armas. No amenazábamos a nadie. Estábamos afligidos. Estábamos uno al lado del otro. Cuando el hombre disparó, Jonathan me apartó de un empujón. Me salvó la vida".

La policía de San Antonio dejó en claro que la investigación sigue activa y por el interés que esto ha causado estarán compartiendo actualizaciones cuando estén disponibles.

Joss tuvo un papel recurrente en la serie de televisión "Parks and Recreation", interpretando al jefe Ken Hotate. Apareció en dos episodios de la serie "Tulsa King" en 2022.

Antes de recibir el disparo mortal, Joss había estado en Austin para asistir a eventos relacionados con un adelanto de la reposición de "King of the Hill" revival.

El sábado, Joss había publicado un vídeo en Instagram en el que decía que estaba firmando autógrafos en una tienda de cómics de Austin.

"Los fanáticos pueden volver a ver "King of the Hill" de nuevo, lo que creo que es una cosa increíble porque es un gran espectáculo", dijo Joss en el video, añadiendo que ya había hecho el trabajo de voz en cuatro episodios de la reposición.

El marido de Joss dijo que Joss estaba agradecido a sus fans.

"A todos los que le apoyaron, sus fans, sus amigos, sabed que os valoraba profundamente. Los veía como su familia", dijo de Gonzales.

Los dos se casaron a principios de año, el día de San Valentín.