A sus 30 años, Farruko considera retirarse pronto de los escenarios

El artista urbano puertorriqueño Farruko lanza este viernes su nuevo disco, "La 167", en honor a la carretera cerca de la cual se crió, el cual posiblemente sea el último que presente como artista ante otras metas que a su corta edad de 30 años anhela lograr como empresario y actor.

"La 167 es donde yo crecí. Fue la primera carretera que vieron mis ojos, que tocaron mis piernas. Es la primera experiencia que tienes del mundo exterior desde pequeño hasta que te vuelves grande. Hay caminos y espacios que marcan tu vida y la 167 marcó mi vida", destacó Farruko en entrevista con Efe.

En la carretera 167 también ubica una gasolinera que el bisabuelo de Farruko levantó en la década de 1950 y que posteriormente han administrado su abuelo, padre y tíos en Bayamón, municipio aledaño a San Juan, la cual el artista desea administrar cuando se retire de la música.

LA GASOLINERA FUE SU ÁREA DE MUSA

En dicha gasolinera, según explicó Carlos Efrén Reyes, nombre de pila del artista, fue donde también escribió sus primeras canciones, montó su primer estudio de grabación y el empresario y productor ejecutivo urbano Alex Gárgolas lo descubrió y ayudó a lanzar su primer álbum, "El talento del bloque".

Actualmente, la estación de gasolina es administrada por el padre y los tíos de Farruko, aunque el plan del artista es apoderarse de ella bajo el nombre de La 167 tras retirarse de la música.

"Estoy en negociaciones para quedarme con la franquicia, que sería La 167. Tengo muchos planes en el camino. Es un negocio familiar que empezó con mi bisabuelo, abuelo, papá y tíos, pero la sangre llama y el legado también", abundó.

Farruko relató que se demoró tres años en desarrollar "La 167", que cuenta con 25 canciones y colaboraciones de reconocidos artistas como Pedro Capó, Myke Towers, Ñengo Flow, la española India Martínez, Jay Wheeler, Brray, Tempo, Lito MC Cassidy, Pacho "El Antifeka", Yomo, Noriel, y O'Neill, entre otros.

Entre los 25 temas que aparecen en "La 167" están "La tóxica" y "Pepas".

"LA 167" ES SU DISCO MÁS REAL

"Es el disco más real y personal que he tenido, porque para las demás producciones he creado personajes", admitió Farruko, autor de sus pasados discos, "Gangalee", que lo describió como más jamaiquino, "TrapXFicante", dedicado más al trap y "Visionary" al reggae jamaiquino.

Para este nuevo disco también decidió incluir a un gran grupo de artistas noveles o que no forman parte del ámbito musical popular, como Víctor Cárdenas, DJ Adoni, Luar La L, White Star & J. Cross, Fresy Franklin, Lenier, Mavado y Secreto.

"Todo el mundo está trabajando por lo 'trending' (la corriente), los números y tener aceptación aquí y allá. Yo sigo trabajando por el arte, por un legado", explicó Farruko a Efe.

"No respeto el negocio en ese sentido, sino lo respeto más por el arte, y hago colaboraciones con gente que pienso que caen ahí y no porque necesito a esta persona para llegar a esa meta. Ya yo estoy probado en esa área. Gracias a Dios no he sido un 'one hit wonder', sino que he seguido trabajando y evolucionándome", abundó.

COQUETEA CON EL RETIRO COMO CANTANTE

Con 15 años de trayectoria, dos Latin Grammy y miles de discos y temas vendidos, Farruko coquetea con la idea de retirarse como cantante, dedicarse más a su familia, al emprendimiento y a la actuación.

"He coqueteado mucho con esa idea, mucho tiempo analizándolo, y tengo otros planes en mi vida. Empecé a los 15 años y ya tengo 30 años. No quiero tener un retiro forzoso a mis 40 o 50. Me quiero ir antes e irme en mi mejor momento", sostuvo el propietario del sello disquero Carbon Fiber Music.

Y ante la intención de dejar atrás la música, Efe le preguntó al artista por qué desea hacer eso, a lo que respondió que "la fama, la controversia, el canibalismo de este negocio y el tiempo que te consume", entre otros factores, lo han llevado a decidir lo propio.

