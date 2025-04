Aleska por Aleska: tras su polémica detención, la venezolana regresa a La Gala

Después de su polémica detención, Aleska regresa a La Gala. Además, la prueba de líder dejará a un famoso en control del juego.

Qué pasó el lunes

El lunes La Casa celebró 10 semanas de convivencia y 70 días de pura competencia.

Tras los posicionamientos, las peleas no tardaron en estallar, y ahora, Tierra ya no existe como la conocíamos. En un giro inesperado, la casa se fragmentó, las alianzas se tambalearon y la reorganización está más cerca que nunca. ¿Quién estará del lado de quién? A esta altura, ¡las cartas están sobre la mesa!

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Pero eso no es todo, el lunes se fue uno de los grandes All Stars. Como si no fuera suficiente drama, el regreso de Manelik tras el intercambio intencional trajo una energía renovada, pero con un toque muy diferente. ¿Qué pasará con Caramelo ahora que ella ha regresado?

Y mientras tanto, el Aleska por Aleska está en su punto máximo. ¡La gala estará de vuelta, con más sorpresas que nunca!

Mientras Manelik regresó con fuerza, los posicionamientos encendieron la tensión.

Los nervios están a flor de piel, y la estabilidad de Tierra se tambalea. ¿De qué lado estarán Paty y Dania? ¡Fuego sigue avivando su llama, y Agua está observando!

Uriel se convirtió en el décimo eliminado de "La Casa de los Famosos All Stars". Un paso marcado por intensos enfrentamientos, especialmente con Luca, y una lucha constante por mantenerse en el juego. Al final, su agresividad y la falta de apoyo dentro de su propio equipo fueron su sentencia. Los demás habitantes ya no pudieron ignorar la tensión, y su salida deja un sabor agridulce en la casa. ¿Qué se viene después?