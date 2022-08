Bad Bunny asiste a gran inauguración de su lujoso restaurante ‘Gekkō’ en Miami

MIAMI, Florida- Gekkō fue diseñado para sumergir a los clientes en "una fusión de un entorno elevado de asador con la modernidad y precisión de la cocina japonesa", según el sitio web del restaurante.

Los huéspedes pueden disfrutar de cortes de carne de primera calidad, platos de sushi únicos y aperitivos de mariscos, así como cócteles exclusivos, una amplia carta de vinos y ofertas de servicio de botellas.

Gekkō tiene como objetivo "transportar a los visitantes a un mundo nocturno íntimo y raro" con una estética inspirada en su nombre, que significa "luz de luna" en japonés.

Diseñado por el galardonado Rockwell Group, el interior del restaurante presenta un ambiente oscuro y ricas paletas de colores con toques de luz dorada suave.

Las reservas para el restaurante respaldado por celebridades se pueden hacer en línea aquí.

Después de la gran inauguración del restaurante, Bad Bunny presentó el viernes el primero de dos conciertos en el Hard Rock Stadium.

El tan esperado concierto no se produjo sin algunos incidentes que fueron captados en videos publicados en Only in Dade, incluida una mujer corriendo hacia el escenario antes de caerse, y un escenario en el que un Lamborghini chocara el Bugatti de Bad Bunny.

Luego, miles de fanáticos llenaron el Hard Rock Stadium la noche siguiente cuando Bad Bunny subió al escenario por segunda noche consecutiva en el lugar el sábado.