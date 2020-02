Famoso rapero muere en violento robo en casa de California

El rapero Pop Smoke recibió un disparo mortal la madrugada del miércoles luego de que sospechosos irrumpieran e invadieran una casa en Hollywood Hills, confirmó NBC News.

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, que no confirmó la identidad de la víctima, el hombre resultó herido alrededor de las 4:30 a.m., en la cuadra 2000 de Hercules Drive y murió en un hospital.

Sin embargo, múltiples fuentes policiales contaron a la cadena hermana NBC News que el rapero de 20 años recibió varios disparos y fue asesinado en una residencia de Hollywood Hills, aunque no confirmaron si era el propietario, alquilaba la propiedad o se quedaba alli.

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, los oficiales acudieron a 2033 Hercules Drive alrededor de las 4:55 a.m. tras recibir una llamada al 911.

El capitán del Departamento de Policía de Los Ángeles, Steve Lurie, dijo que la llamada provino de alguien “en el este (que) declaró que un amigo de su casa estaba siendo asaltado por múltiples sospechosos, y que uno de ellos estaba armado con una pistola”.

“Cuando los agentes llegaron allí aproximadamente seis minutos después, descubrieron que una víctima dentro de la casa había recibido un disparo”, agregó Lurie. “Llamaron al departamento de bomberos, que llegó y transportó a esa víctima al [Centro Medico] Cedars-Sinai, donde fue declarado muerto''.

No hay descripciones disponibles de inmediato de los sospechosos, ya que llevaban máscaras, dijo la policía. La Division Oeste del LAPD está a cargo de la investigación.

“Los oficiales detuvieron a varias personas que estaban dentro de la casa'', dijo Lurie. "Sin embargo, todas esas personas fueron liberadas... Nadie fue arrestado en la escena''.

Según TMZ, el rapero de 20 años estaba en la residencia cuando dos hombres con sudaderas y máscaras irrumpieron en la casa. “Nos dijeron que los 2 hombres dispararon múltiples tiros, golpearon e hirieron críticamente a Pop Smoke”, informó el medio. “Los hombres fueron vistos huyendo a pie”.

Pop Smoke, cuyo verdadero nombre es Bashar Barakah Jackson, lanzó su álbum "Meet the Woo" en julio, y una de las canciones “Welcome to the Party”, fue considerada por muchos como la canción del verano, según TMZ.

Nicki Minaj hizo un remix de la canción unos meses después. También hizo una canción, “Gatti”, con Travis Scott.