Un sueño para las Swifties: café estrena menú temporal inspirado en “Eras Tour”

Dejen todo a un lado, Swifties.

Para celebrar el lanzamiento de la película del concierto “Taylor Swift: The Eras Tour”, el Café Landwer en Century City ofrece un menú "Eras" por tiempo limitado.

La comida y las bebidas llevan el nombre de los mayores éxitos de la ganadora de 12 premios Grammy y representan diferentes "épocas" basadas en el estilo distintivo de cada álbum.

Las bebidas incluyen el spritz Speak Now ($15), un cóctel que cambia de color, el TK Buzz ($16), una mezcla de agua mineral y tequila con una flor "con sonidos de zumbidos" que te dejará la boca hormigueante y Champagne Problems ($11), un brut especial que hará brillar todo el lugar.

The Holy Grounds ($8), una mezcla de café helado de vainilla cubierto con crema batida casera, y París ($7), un Shirley Temple elevado con un toque de crema, son dos opciones de bebidas sin alcohol.

Para el evento principal puedes elegir entre las eras "Roja" o "Midnights" de Swift. El plato rojo ($22) es pasta mezzi rigatoni con salsa de vodka picante hecha en casa, y el Desayuno a medianoche ($17) es tostada francesa con fruta fresca, jarabe de arce y crema batida. Puedes pedir Taylor Tots ($9) como acompañamiento: tater tots adornados con harissa alioli y una guarnición (aparentemente) de salsa ranch.

En cuanto al menú habitual, puede esperar “cocina mediterránea combinada con comida reconfortante”, como tazones de hummus, shawarma de pollo y pizza y pasta.

El café abre todos los días a las 8 a.m., pero se recomienda hacer una reservación. Si necesita ayuda para navegar por el centro comercial o el estacionamiento de Century City, haga clic aquí para obtener direcciones del propietario.

