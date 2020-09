“Decisión mutua”: Chiquis Rivera confirma separación de su esposo Lorenzo Méndez

View this post on Instagram

Con el corazón pesado... les informó a través de este medio, que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria. NO, esto no es algo que estoy publicando para causar controversia ni “publicidad”, ni mucho menos. Esta es nuestra vida privada que hemos decidido compartir con ustedes estos últimos 4 años, y por esa razón siento la necesidad de dejarles saber. Estamos sumamente agradecidos con el apoyo y amor que nos han brindado, pero les pido privacidad en este momento. No pienso dar entrevistas sobre este tema, ni mucho menos dar detalles, así que les pido a mis amigos del medio, de todo corazón qué por favor respeten eso. 🙏🏻 Again, thank you to everyone who has supported our relationship since day one. Thank you for rooting for us, and supporting our love. Unfortunately, God has other plans for us, independently. This is not easy, so I ask for a bit of compassion & understanding during this time, please. Thank you, so much. Love, Janney.

