Figuras de la música urbana reaccionan a comentarios de Arcángel sobre las mujeres

SAN JUAN, Puerto Rico - El artista urbano Arcángel fue centro de una polémica esta semana por unas expresiones consideradas machistas y misóginas que publicó en sus redes sociales y que posteriormente provocaron críticas y reacciones de varias personas exponentes del género.

La polémica ocurrió el martes, después del Día Internacional de la Mujer, cuando Austin Santos, nombre de pila de Arcángel, declaró en un video en su cuenta de Instagram que las mujeres que muestran el trasero en las redes sociales a cambio de "likes" no merecen respeto.

"Quieres que te respeten como mujer, pero te pasas enseñando el culo en las redes sociales por likes. Las mujeres que se comportan, se distinguen y se catalogan como damas", escribió Arcángel, conocido también como "La Maravilla".

Aunque el artista urbano intentó disculparse, sus homólogas de la música, la brasileña Anitta y la argentina Cazzu reaccionaron y le exigieron a Arcángel que respete a las mujeres.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Así, Anitta publicó una foto de ella en un traje de baño enseñando sus glúteos adjunto con un mensaje.

"Ahora una pregunta especial temática por el día de las mujeres ayer... puedes tu utilizar culos de mujeres en tus videos y ponerle letras explícitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran SUS PROPIOS CULOS en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida", cuestionó Anitta.

De José Feliciano a Rosalía, la autora expone 19 canciones y sus historias en "La fórmula 'Despacito'".

La artista prosiguió que "poniendo el significado de Dama y de Caballero en Google llego a la conclusión que hago más justicia a la palabra que muchos chicos por ahí que quieren las mujeres damas pero no tienen nada de caballero".

"Feliz día de las mujeres. Que merecen respeto con o sin culos afuera. Sea en tu Instagram o en videos musicales de hombres que creen que deben existir mujeres de un tipo para explotarlas en lo que les conviene y mujeres de otro tipo para que sea tuya. Paz, amor y coherencia", sentenció la intérprete.

Tras el mensaje de Anitta, Arcángel se disculpó con esta.

"Anitta, yo te amo y te adoro. No hay un mayor fanático de las nalgas tuyas que yo. Le doy mil 'likes' a tus fotos, le ha asegurado en un tono conciliador para tratar de acercar posturas", dijo.

"Dentro de esta sociedad machista que nos rodea, la mujer la ha pasado bien difícil. Y a lo mejor esa mujer fuerte, luchadora, guerrera, seria, responsable se pudo ofender por mis comentarios. A ese tipo de mujer, mis disculpas", agregó.

Cazzu, no obstante, afirmó que las disculpas de parte de Arcángel "no serán aceptadas porque es una cuestión de muy poca seriedad".

"Basta de pensar quién tiene el derecho a elegir quién se merece ser respetada y quién no", compartió la rapera argentina en sus redes sociales.

Posteriormente al mensaje, Arcángel se comunicó por teléfono con Cazzu para pedirle consejos sobre educación en el tema para erradicar la violencia de cualquier tipo contra la mujer.

"Un rato después de mis historias, me llamó Arcángel me llamó para pedirme que le eduque y qué fue lo que estuvo tan y mal, y cuál era la gravedad de la que hablaba. Me pareció una actitud muy valorable de su parte. Es muy destacable la actitud que tuvo para llamarme. Me dijo: 'estoy acá como hombre para que me digas todo lo que tienes que decirme", narró Cazzu en Instagram.

Y por toda la situación, el también puertorriqueño Daddy Yankee, considerado el máximo exponente del género urbano, dejó de seguir a Arcángel en Instagram.