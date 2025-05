Demandan a Kevin Costner por escena de violación en una de sus películas

Kevin Costner fue demandado por una actriz doble en el rodaje de "Horizon 2", quien argumenta que la sometieron a una escena de violación improvisada sin previo aviso ni protocolos de seguridad adecuados para la filmación.

Devyn LaBella, de 34 años, presentó la demanda el martes en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles contra la serie Horizon, la productora Territory Pictures y Costner —director, productor y protagonista de la saga cinematográfica—, argumentando acoso sexual, ambiente laboral hostil y angustia emocional intencional.

La escena de violación, "violenta, improvisada y no programada", ocurrió durante el rodaje en Utah el 2 de mayo de 2023, según la denuncia penal. LeBella afirmó que filmar la escena la llenó de vergüenza, afectó su carrera y la dejó con un trauma permanente.

"Horizon: An American Saga" es una serie de cuatro partes escrita, dirigida, producida y protagonizada por Costner, que narra la colonización del Oeste americano. El "Capítulo 1" de la serie se estrenó en junio de 2024, y el "Capítulo 2" se estrenó en festivales de cine, pero no se ha estrenado en cines.

Marty Singer, abogado de Costner, declaró el miércoles a NBC News que la demanda de LaBella carece de fundamento y se contradice por completo con sus propias acciones.

"Como doble en 'Horizon 2', se le explicó la escena en cuestión a la Sra. LaBella, y después de que ella realizara el ensayo interpretando a su personaje con otro actor, dio el visto bueno a su supervisor, el coordinador de especialistas, e indicó su disposición a filmar la escena, si fuera necesario (lo cual no fue así)", declaró Singer.

Los abogados de LaBella afirmaron que la demanda busca "abordar los continuos fallos en las altas esferas de las productoras de Hollywood" y la necesidad de una coordinación más cercana.

La serie Horizon y Territory Pictures no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Según la demanda, LaBella había firmado un contrato SAG-AFTRA con la compañía cinematográfica como doble de acción principal de la actriz principal de la serie, Ella Hunt.

En su papel, "la función de la Sra. LaBella consistía en sustituir a la actriz durante las escenas físicas y realizar la escena mientras las cámaras grababan. Dichas escenas suelen ensayarse y coreografiarse para garantizar la seguridad y la precisión", según la denuncia.

Durante las primeras semanas en el set de rodaje en la primavera de 2023, realizó sus acrobacias sin incidentes. Luego, la situación "cambió drásticamente" el 2 de mayo, según la denuncia.

Cuando Hunt llegó al set ese día, se enteró de que Costner había solicitado escenas adicionales que no estaban en la hoja de convocatoria, en las que el actor Roger Ivens debía subirse encima de ella y levantarle la falda violentamente, simulando una escena de violación, según la denuncia.

La escena no se especificó para ese día, no se especificó ningún set cerrado y no se hizo ningún arreglo para que el coordinador de intimidad del set estuviera presente durante el rodaje, según la denuncia.

“Debido a la naturaleza improvisada y violenta de la repentina solicitud de cambio de guión, junto con la imposibilidad de conseguir un coordinador de intimidad requerido por contrato para la escena, la Sra. Hunt se molestó visiblemente y abandonó el set, negándose a realizar la escena”, afirma la denuncia.

LaBella desconocía que Hunt se había marchado, y Costner le pidió que la reemplazara para “preparar una toma”, según la denuncia.

LaBella no era una doble de escenas de riesgo y tal tarea no entraba dentro de sus competencias como doble de acción, pero aceptó.

No se le advirtió sobre la naturaleza sexual de la escena, y se enteró por primera vez cuando Ivens ya estaba encima de ella en una carreta y le levantó la falda violentamente, según la denuncia, señalando que Costner estaba completamente a cargo de dirigir la acción filmada ese día.

“Sin la debida notificación, consentimiento, preparación ni medidas de protección adecuadas, como la intervención del coordinador de intimidad del proyecto, el demandado Costner ordenó al Sr. Ivens que simulara repetidamente una violación violenta contra la Sra. LaBella”, afirma la denuncia.

La demanda afirma que dicha escena infringe las normas de SAG-AFTRA, que exigen que un actor que realice una escena que simule sexo cuente con el consentimiento previo por escrito mediante una cláusula adicional, que debe entregarse al menos 48 horas antes de la convocatoria. SAG-AFTRA también prohíbe esos cambios de última hora.

El set de rodaje no proporcionó los detalles de la escena en la hoja de convocatoria con antelación, no realizó ensayos, no proporcionó un coordinador de intimidad y el set no estaba cerrado, según la denuncia.

Además, a pesar de la privacidad de la escena, esta se transmitió públicamente en monitores para que todo el equipo la presenciara mientras el set estaba abierto. “De hecho, había varios espectadores, además de los productores, observando cómo se desarrollaba la escena en los monitores de la sala de video”, afirma la denuncia.

Costner también supuestamente no anunció consistentemente "acción" y "corte" para aclarar cuándo comenzaba o terminaba la escena. La denuncia también indicó que no hubo cortes en los que descansaran.

LaBella no pudo escapar de la situación y solo pudo "esperar a que terminara la pesadilla", según la denuncia.

La demanda señalaba que el set de rodaje había filmado una escena de violación el día anterior, el 1 de mayo, en la que, a diferencia del 2 de mayo, se siguieron todos los protocolos de seguridad.

Tras la escena, LaBella se quedó sola en la carreta, sintiéndose conmocionada, avergonzada, humillada y conteniendo las lágrimas, según la denuncia.

Cuando su coordinador de dobles vio su malestar, le informaron que el equipo de producción utilizaría una doble para escenas similares en el futuro.

Se reunió con su coordinador de dobles y otros dos coordinadores de dobles para cenar y expresó su preocupación e indignación, pero los asistentes masculinos supuestamente la "culparon por no haber dicho nada", según la demanda.

Singer, abogado de Costner, refutó esta afirmación, afirmando que LaBella cenó con su coordinador de especialistas y se encontraba de buen humor, sin presentar ninguna queja.

Al día siguiente de la filmación, LaBella también contactó a la coordinadora de intimidad y le contó lo sucedido, según la demanda.

LaBella sufrió episodios de llanto dentro y fuera del set en los días siguientes, según la demanda. Regresó a casa para pasar tiempo con su familia durante unos días. Pero al regresar al set, descubrió que el equipo de producción era ahora extremadamente cuidadoso con ella y le indicaron que se quedara sola en su remolque y no estuviera presente en el set.

En junio de 2023, LaBella comenzó terapia para abordar los síntomas de la experiencia traumática, incluyendo recuerdos intrusivos y angustiantes, trastornos del sueño, miedo a la intimidad y ansiedad.

Tras sus denuncias de acoso sexual en el set, LaBella no fue contratada de nuevo como doble de acción en "Horizon 3", cuyo rodaje comenzó a principios de 2024. Su coordinador de dobles tampoco la volvió a contratar para ningún otro proyecto.

"Ese día, quedé expuesta, desprotegida y profundamente traicionada por un sistema que prometía seguridad y profesionalismo. Lo que me ocurrió destrozó mi confianza y cambió para siempre mi forma de desenvolverme en esta industria", declaró LaBella el miércoles. "Esta experiencia ha despertado en mí la misión de toda la vida de ser la defensora que una vez necesité, asegurándome de que nadie más quede tan vulnerable como yo".

La demanda argumenta discriminación sexual, acoso sexual, creación de un entorno laboral hostil por razón de sexo, falta de remediación/prevención de la discriminación y el acoso, represalias e infligir intencionalmente angustia emocional.

Se solicita una indemnización por daños compensatorios y punitivos, que los acusados ​​se sometan a una formación contra el acoso sexual y la violencia sexual, que se les exija contratar a un coordinador de intimidad en todas las producciones futuras y que los acusados ​​emitan una disculpa pública a LaBella.

