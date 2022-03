Disney no estrenará sus películas en Rusia tras la invasión de Ucrania

LOS ÁNGELES - The Walt Disney Company comunicó este lunes que no estrenará sus nuevas películas en Rusia por la invasión de Ucrania.

"Dada la invasión no provocada de Ucrania y la trágica crisis humanitaria, pausaremos el estreno de nuestras películas en Rusia, incluida la próxima 'Turning Red' de Pixar", dijo la compañía en un comunicado.

La empresa añadió que "tomará futuras decisiones comerciales" conforme evolucione la situación y aseguró que brindará asistencia humanitaria a través de otras ONG colaboradoras.

Aún así, Disney no aclaró cuánto durará la medida y si seguirá vigente cuando llegue la fecha de lanzamiento de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", una cinta de Marvel prevista para el 6 de mayo.

Inmediatamente después del anuncio de Disney, Warner Bros. anunció que cancela en Rusia el estreno de "The Batman", planeado para este viernes.

Por su parte, Netflix confirmó este lunes que no cumplirá con la nueva ley audiovisual de Rusia, que obligaría a la plataforma a incluir una veintena de canales públicos para poder operar en el país.

La legislación, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de marzo, impone a Netflix y a otros servicios audiovisuales la emisión contenidos de medios afiliados al Kremlin como Channel One, la cadena de entretenimiento NTV y el Canal de la Iglesia Ortodoxa.

El anuncio de Netflix llegó horas después de que la tecnológica Meta confirmara que restringirá en sus redes sociales -que incluyen Facebook, Instagram y WhatsApp- el acceso a la cadena RT y a la agencia Sputnik, medios afiliados al gobierno ruso, por petición de la Unión Europea.

También Twitter, otra red social estadounidense, anunció este lunes que añadirá una advertencia en los mensajes que compartan enlaces y noticias de medios controlados por el Kremlin, de los que también tratará de reducir su circulación en la plataforma.

"Nuestro producto debe facilitar la comprensión de quién está detrás del contenido que ve y cuáles son sus motivaciones e intenciones", añadió el jefe de integridad de esa plataforma, Yoel Roth.