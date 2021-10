Quién era Halyna Hutchins, la directora de fotografía a quien Baldwin disparó

SANTA FE, Nuevo México - Halyna Hutchins, la directora de fotografía a la que Alec Baldwin le disparó fatalmente, viajó lejos durante sus 42 años. Creció en una remota base militar soviética y trabajó en documentales en Europa del Este antes de estudiar cine en Los Ángeles y embarcarse en una prometedora carrera cinematográfica.

Hutchins recibió un disparo con una pistola de hélice el jueves en el set del Western “Rust” cerca de Santa Fe, Nuevo México. Los registros judiciales publicados el viernes indicaron que un subdirector le entregó a Baldwin un arma cargada y le dijo que era seguro de usar. Los detectives estaban investigando.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En su página de Instagram, Hutchins se identificó a sí misma como una "soñadora inquieta" y "adicta a la adrenalina". En los últimos días, publicó varias imágenes del set, incluida una toma de un cielo nublado en el desierto temprano en la mañana, un video de ella montando a caballo durante un día libre y una foto de la tripulación reunida para expresar solidaridad con los miembros del sindicato. Los miembros del sindicato IATSE buscaban un nuevo contrato y amenazaron con hacer huelga antes de que se llegara a un acuerdo el fin de semana pasado.

Según su sitio web, creció en la base soviética en el Círculo Polar Ártico y estaba "rodeada de renos y submarinos nucleares". Se graduó en periodismo internacional de la Universidad Nacional de Kiev en Ucrania, trabajó en producciones documentales británicas en Europa del Este y se graduó del Conservatorio del American Film Institute en 2015. Le sobrevive su esposo, Matthew Hutchins, con quien tuvo un hijo. .

"Ella tenía una experiencia interesante, y creo que eso le dio una perspectiva única del mundo", dijo uno de sus maestros de AFI, Bill Dill. "Ella aportó una gran experiencia al proceso de realización de películas".

En una entrevista de 2019 con American Cinematographer, que la nombró una de las estrellas en ascenso del año, se describió a sí misma como una "mocosa del ejército" atraída por las películas porque "no había mucho que hacer afuera". Se documentaba a sí misma lanzándose en paracaídas y explorando cuevas, entre otras aventuras, y a través de su trabajo con cineastas británicos, se sintió “fascinada con la narración basada en personajes reales”.

"Tengo el corazón roto", dijo el reconocido actor Alec Baldwin luego del mortal incidente en Nuevo México.

Después de mudarse a EEUU, tomó cualquier trabajo de asistente de producción que pudo encontrar y exploró la fotografía de moda para aprender más sobre la "estética de la iluminación: cómo se crea el estado de ánimo, el sentimiento". En 2013, fue aceptada en un programa de dos años en el Conservatorio AFI. La cátedra de cinematografía de la escuela, recordó su dedicación al oficio.

“Ella pensó mucho en la decisión y no fue una decisión fácil. Todas las escuelas de cine son caras y esta no fue la excepción ”, dijo. “Quedamos muy impresionados con ella. Recuerdo que le dije: "No tendrás mucho tiempo para tu familia en tu primer año en AFI". Y ella lo entendió. Realmente estaba trabajando duro ".

Stephen Pizzello, editor en jefe y editor de American Cinematographer y amigo cercano de Hutchins, dijo que ella no solo tenía un "espíritu alegre" sino un fuerte sentido de cómo conectarse en red en el negocio del cine. Ella era "incansable en términos de mejorar sus habilidades y estar en los lugares correctos", una habitual en "eventos y fiestas de la industria".

“A todo el mundo le gustaba”, dijo.

Juan Bofill, un experto en efectos especiales, analizó lo que podría haber sucedido durante un mortal accidente en el rodaje de la película "Rust", en Nuevo México, que involucró al actor Alec Baldwin. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Antes de "Rust", sus créditos incluían el drama criminal "Blindfire" y la película de terror "Darlin", cuya directora, Pollyanna McIntosh, publicó en Instagram que era "la más talentosa, en las trincheras, una artista maravillosa comprometida y compañera de equipo". " El director Adam Egypt Mortimer, quien trabajó con ella en el thriller de 2020 "Archenemy", dijo que tenía un poderoso sentido de confianza y una apertura inspiradora a los desafíos. Recordó un día en el set cuando un actor tuvo que irse y el resto del equipo tuvo que trabajar a su alrededor.

“Halyna estaba emocionada”, dijo Mortimer, quien recordó que ella le preguntó si filmarían las escenas al “estilo europeo”, lo que significa que improvisarían.

El director de fotografía Andriy Semenyuk, un compañero ucraniano que conoció a Hutchins hace unos años a través de amigos, recordó cómo ella lo recibió y lo llevó a algunas de sus asignaciones. La llamó una mentora con una personalidad "magnetizante" que se destacó por su voluntad de ayudar a los demás.

"Creo que lo más importante de ella en general, más allá de ser extremadamente talentosa, lo cual es un hecho, es su personalidad generosa y realmente abierta", dijo. “En la industria del cine, que es súper competitiva, no basta con tener talento. Es bueno tener esta personalidad humana y atractiva ".