Entretenimiento: 14 momentos inolvidables del 2023 protagonizados por latinos

LOS ÁNGELES, California - Con el fin de año acercándose rápidamente, es posible que muchos hayan olvidado algunos de los mejores momentos del 2023 protagonizados por latinos destacados en el cine, la televisión y la música.

Desde conmovedoras actuaciones cinematográficas y televisivas de América Ferrera y Pedro Pascal hasta el tema pop diss de Shakira que batió récords y los populares corridos de Peso Pluma, y Bad Bunny realizando giros memorables en las tres categorías, estos momentos y más nos trajeron alegría y orgullo latino a todos.

Aquí hay una recopilación de los mejores momentos de 2023 que queremos recordar antes de dar la bienvenida al nuevo año.

Películas

America Ferrera como Gloria en “Barbie”. Cortesía de Warner Bros. Pictures

America Ferrera en "Barbie"

La actriz hondureña-estadounidense pronunció uno de los discursos más memorables del mayor éxito de taquilla de este año.

El monólogo de Ferrera sobre “Barbie” sonó fiel a millones de mujeres que la vieron presentar una serie de exigencias contradictorias que reflejan las expectativas imposibles que la sociedad impone a las mujeres. Sus palabras se volvieron virales en las redes sociales cuando los usuarios volvieron a publicar clips del discurso y compartieron el texto del discurso.

La directora de “Barbie”, Greta Gerwig, dijo recientemente a Variety que siempre imaginó a Ferrera en el papel de Gloria, el personaje que explica a las Barbies las contradicciones de la feminidad. Gerwig dijo que Ferrera tomó las palabras del guión y “hizo suyo el discurso”.

“Es literalmente imposible ser mujer. Eres tan hermosa y tan inteligente, y me mata que no creas que eres lo suficientemente buena”, les dice Gloria a las Barbies. "Tenemos que ser siempre extraordinarias, pero de alguna manera siempre lo estamos haciendo mal".

“Sentí que lo había hecho 500 veces”, recordó Ferrera en una entrevista con Los Angeles Times este verano sobre lo que fue necesario para concretar la escena. "Es raro como actor tener la oportunidad de interpretar un momento como ese".

Una escena de “Blue Beetle”. Cortesía de Warner Bros. Pictures

"Blue Beetle": El primer superhéroe protagonista latino

DC Comics estrenó el primer largometraje de superhéroes de acción real con un protagonista latino.

En “Blue Beetle”, la estrella de la película no solo era el superhéroe Jaime Reyes, interpretado por Xolo Maridueña, sino también su familia mexicoamericana. El conjunto incluía al actor cómico George López, Belissa Escobedo, Damián Alcazar, Adriana Barraza y Elpidia Carrillo.

La película se estrenó durante las huelgas de escritores y actores de Hollywood, lo que impidió que su elenco exclusivamente latino promocionara el proyecto.

Antes del estreno de la película, el director Ángel Manuel Soto reunió a los fanáticos de DC y a los cinéfilos latinos en apoyo de la película.

"Al aceptar quiénes somos realmente, tal vez podamos encontrar nuestro superpoder", dijo Soto a NBC News. "Y tal vez podamos encontrar nuestra propia libertad".

Visualmente, la película es innegablemente latina ya que mezcla distintos paisajes de lugares predominantemente hispanos como Puerto Rico, Miami y El Paso.

También está salpicado de reconocibles huevos de Pascua de la cultura pop latina, como referencias al famoso programa de variedades latino “Sábado Gigante”, la telenovela mexicana “María la del Barrio” y el superhéroe satírico “El Chapulín Colorado”, y no podemos olvidar su banda sonora reconocible latina, que incluía de todo, desde el ícono del pop latino Luis Miguel y música urbana de Calle 13 hasta rancheras clásicas de Vicente Fernández.

Los fanáticos de “Blue Beetle” apoyaron el debut de la película en streaming y la oportunidad de que más espectadores alienten al superhéroe mexicano-estadounidense.

Brice González, Annie González, Jesse García y Hunter Jones en “Flamin’ Hot”. Emily Aragones / Searchlight Pictures

"Flamin' Hot": el debut como directora de largometraje de Eva Longoria

En 2019, Longoria intentó dirigir “Flamin’ Hot”, una película para sentirse bien basada en la vida de Richard Montañez, un conserje mexicano-estadounidense convertido en ejecutivo de Frito-Lay.

Basada en las memorias de Montañez, "A Boy, a Burrito, and a Cookie: From Janitor to Executive”, la película detalla sus humildes comienzos, desde que creció en un campo de trabajo para inmigrantes en el sur de California hasta que finalmente le presentó una idea al ex director ejecutivo de PepsiCo, Roger Enrico, para atraer el mercado hispano poniendo chile picante en los chips Cheetos.

Luego de su lanzamiento directo en streaming el 9 de junio, “Flamin’ Hot” se convirtió en el estreno en streaming más visto de Searchlight Pictures, la productora detrás de la película.

La película ganó algunos premios Imagen, que reconocen la representación positiva de los latinos en la industria del entretenimiento, incluidos Mejor Largometraje y Mejor Director.

“Tuvimos la oportunidad de crear un héroe al mostrar la historia de Richard Montañez”, dijo Longoria durante su discurso de aceptación en los Premios Imagen a principios de este mes. "Fue un gran honor dirigir 'Flamin' Hot'".

El estreno de la película también reavivó un debate sobre la historia del origen detrás del popular bocadillo caliente Cheetos. La controversia surgió por primera vez en 2021 después de que una investigación de Los Angeles Times concluyera que Montañez trabajó en la creación de productos “Flamin’ Hot” pero no inventó específicamente los “Flamin’ Hot Cheetos”.

Longoria dijo al programa de televisión australiano "Today" en una entrevista durante el verano que la gente piensa erróneamente que la película trata "sobre el Flamin' Hot Cheeto", pero trata sobre la vida de Richard Montañez".

Eugenio Derbez interpreta al maestro mexicano Sergio Juárez Correa, cuyos métodos de enseñanza experimentales arrojaron resultados espectaculares, en “Radical”. Cortesía de Pantelion Films

Eugenio Derbez en "Radical"

El actor mexicano Eugenio Derbez protagonizó y produjo la película basada en la vida real del maestro de escuela primaria Sergio Juárez. Al enseñar en una escuela en una ciudad fronteriza mexicana, los métodos de enseñanza poco convencionales de Juárez ayudaron a liberar el potencial y el genio de sus estudiantes, y los estudiantes de clase trabajadora obtuvieron los mejores puntajes en las pruebas de matemáticas en México.

Una de sus alumnas, Paloma Noyola Bueno, incluso apareció en la portada de la revista Wired en 2013 como "El próximo Steve Jobs".

Mejor conocido por sus papeles en la película ganadora del Oscar “CODA” y la película en español más taquillera en EEUU “Instructions Not Included,”, “Radical” marca el primer papel protagónico de Derbez en una película dramática.

Derbez dijo a NBC News que, a diferencia de los maestros idealistas que se establecen con autoridad al frente de la clase, Juárez trataba a sus estudiantes como compañeros o amigos, por ejemplo, sacando su escritorio del aula en una escena "porque no quiere ser la figura de autoridad”.

La película se estrenó en Sundance en enero y ganó el premio al favorito del festival.

Bad Bunny y Gael García Bernal en “Cassandro”. Prime Video

Gael García Bernal en "Cassandro"

Gael García Bernal ofrece una actuación cautivadora como el luchador mexicano-estadounidense Saúl Armendáriz.

Mejor conocido por hacer alarde de su extravagante personalidad y adoptar el nombre de Cassandro como luchador en el ring de lucha libre, Armendáriz aparece en esta película biográfica luchando por la autoaceptación como hombre gay frente a la homofobia, los problemas familiares y las presiones sociales.

García Bernal, quien también produjo la película, dijo al programa "Today" de NBC a principios de este mes que pensaba que la historia de Armendáriz era "imprescindible".

“Crecí mucho viendo lucha libre y siendo un gran fanático de ella y también luchando con mis amigos y mi hermano”, dijo García Bernal. “Esto era algo que me imaginaba hacer, pero nunca antes”.

La película también cuenta con la aparición de la estrella del reguetón Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio. El rapero interpreta a Felipe, quien comparte un beso con el personaje de García Bernal en la película.

Además de actuar en la película, Bad Bunny tuvo un año muy ocupado brindando algunos otros momentos memorables.

Televisión

Bad Bunny presenta “Saturday Night Live” el 21 de octubre. Will Heath / NBC vía archivo Getty Images

Bad Bunny presenta "SNL"

El 21 de octubre, Bad Bunny no solo presentó “Saturday Night Live” por primera vez, sino que también actuó como invitado musical del legendario programa de comedia, interpretando sus éxitos “Un Preview” y “Monaco”.

El boceto más memorable del programa fue una secuela de un sketch favorito del público protagonizado por Pedro Pascal como una madre latina sobreprotectora del miembro del elenco de “SNL” Marcello Hernandez.

El sketch presenta a la madre de Hernández, interpretada por Pascal, y a su tía, interpretada por Bad Bunny.

Al igual que en el original, la madre y la tía tienen algunas cosas buenas que decir sobre la nueva novia de Hernández. Luego proceden a criticar a la novia, principalmente en español, con algún comentario atrevido ocasional en inglés, hasta que coinciden en que Hernández no come lo suficiente.

Pero quizás el sketch más divertido de la noche fue todo en español. Se ve a Bad Bunny y Hernández como rey y príncipe de la España del siglo XVI, así como al alumno de “SNL” Fred Armisen, venezolano, como un conquistador.

Sin impresionarse por el pavo -o "pollo con testículos en la cara"- y los otros supuestos tesoros que los conquistadores trajeron del "Nuevo Mundo" mientras intentaban encontrar una nueva ruta comercial a China, el rey y Price se burlan de a los exploradores por no “simplemente darle la vuelta” y continuar su viaje a China.

Pedro Pascal y Bella Ramsey en “The Last of Us”. Liane Hentscher / HBO

Pedro Pascal en "The Last of Us"

Hablando de Pedro Pascal, el actor chileno tuvo un año increíble. No solo fue estrella invitada en “SNL” junto a Bad Bunny, sino que también asumió funciones de presentador en febrero y protagonizó la temporada 2 de la serie “Star Wars” “The Mandalorian”.

Pero su interpretación de Joel Miller en la exitosa serie de HBO “The Last of Us”, una adaptación del popular videojuego, es la única actuación de la que no podemos dejar de hablar.

En lo que algunos consideran su “mejor actuación profesional hasta el momento”, Pascal interpreta al endurecido sobreviviente de una pandemia global que ha destruido la mayor parte del mundo. En el drama distópico, el personaje de Pascal busca breves momentos de belleza y conexión humana en medio de la realidad apocalíptica.

Su impresionante actuación le valió una nominación al premio Primetime Emmy como actor principal destacado en una serie dramática, lo que convirtió a Pascal en el segundo actor latino nominado en esa categoría. El actor puertorriqueño Jimmy Smits fue el primer actor latino nominado en esa categoría allá por los años 1990.

Pascal también fue nominado a varios otros premios, incluido el Critic's Choice Award y un Globo de Oro. También ganó algunos otros premios, incluido un Premio Imagen al mejor actor en un drama televisivo.

Selena Gomez en “Only Murders in the Building”. Craig Blankenhorn / HULU

Selena Gomez en "Only Murders in the Building"

Gómez repitió su papel de Mabel Mora para la tercera temporada de la sátira sobre crímenes reales “Only Murders in the Building”.

Gómez, de ascendencia mexicana, interpreta a uno de los tres vecinos de la ciudad de Nueva York obsesionados con el crimen real y que continuamente se ven atrapados en misterios de asesinatos.

Su humor sarcástico y su química magnética con sus coprotagonistas Steve Martin y Martin Short proporcionan "oro de la comedia", como dijo el showrunner John Hoffman a The Hollywood Reporter en agosto.

"Lo que nunca podríamos haber predicho fue esa alquimia cómica que ocurrió entre los tres actores", añadió Hoffman.

Su actuación como actriz, así como su papel como productora ejecutiva en el programa junto a sus compañeros de reparto, le han valido a Gómez varias nominaciones, incluido un Primetime Emmy a la mejor serie de comedia y un Globo de Oro a la mejor interpretación de una actriz en una comedia.

Xochitl Gomez aparece en “Dancing With the Stars”. Andrew Eccles / ABC vía Getty Images

Xochitl Gómez gana "Dancing With the Stars"

La estrella de Marvel, de 17 años, ganó el codiciado Trofeo Mirrorball este mes después de semanas de competir en la temporada 32 del programa de baile de salón de celebridades de larga duración.

Junto con el bailarín profesional Val Chmerkovskiy, la actriz mexicoamericana deslumbró al público con sus vibrantes actuaciones.

Incluso rindió homenaje a su herencia en algunos números de baile, incluida su actuación final, en la que Gómez se presentó contra un telón de fondo de velas que conducían a una “ofrenda” improvisada, inspirada en los altares del Día de Muertos, cuando bailó “Qué Calor” de District 78.

“La representación es realmente enorme para mí en los bailes de salón latinos. Realmente quiero centrarme en la parte latina y hacerlo lo más preciso posible”, dijo Gómez a “Good Morning America” después de ganar.

Mejor conocida por su papel como la superheroína de Marvel America Chávez en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, Gómez también apareció en “Gentefied” y “The Baby-Sitters Club”.

Música

Los invitados musicales Bizarrap, (izquierda), y Shakira actúan en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” en Nueva York el 10 de marzo. Todd Owyoung / NBC vía archivo Getty Images

Shakira y Bizarrap rompen récords

Shakira prendió fuego a Internet en enero cuando lanzó una colaboración inesperada con el prometedor productor musical argentino Bizarrap.

Melodías pegadizas combinadas con letras que hacían referencias directas a su famoso exnovio, el exfutbolista Gerard Piqué, y los eventos públicos que rodearon su ruptura crearon la pista pop perfecta.

La canción titulada “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” se convirtió en un grito de guerra para las mujeres de todo el mundo que también atravesaban una ruptura difícil.

“Se ha convertido en una especie de himno para muchas mujeres. He tenido un año muy difícil después de mi separación y escribir esta canción ha sido muy importante para mí. Ha sido una forma saludable de canalizar mis emociones”, le dijo el cantante colombiano a Jimmy Fallon en “The Tonight Show” en marzo. "Siento que después de que lanzamos esta canción, realmente sentí que tengo una hermandad de mujeres que han pasado por las mismas cosas".

La canción rompió más de una docena de récords mundiales, incluida la canción latina más vista en YouTube en 24 horas, la canción latina más reproducida en YouTube en 24 horas, la canción latina más reproducida en Spotify en 24 horas y la canción latina más reproducida en Spotify en una sola semana.

La canción también ganó dos premios Grammy Latinos, incluida la canción del año.

Karol G posa con los premios al mejor álbum urbano por “Mañana Será Bonito”, al álbum del año por “Mañana Será Bonito” y a la mejor fusión/actuación urbana por “TQG” en los Premios Grammy Latinos en Sevilla, España, el 16 de noviembre.José Bretón / Invision/Archivo AP

Karol G hace historia en los Latin Grammy

Una colega colombiana, Karol G, dejó su huella en los Latin Grammy de este año.

La influyente cantante y compositora de reguetón tuvo un gran año después de lanzar su cuarto álbum de estudio, “Mañana Será Bonito” (“Tomorrow Will Be Beautiful”) en febrero. Tras su éxito, se embarcó en su primera gira por estadios en Estados Unidos en agosto.

“Mañana Será Bonito” también le valió un Grammy Latino al mejor álbum de música urbana, convirtiendo a Karol G en la primera mujer en ganar en esa categoría. También ganó premios Grammy Latinos por álbum del año y mejor interpretación urbana por su colaboración con Shakira en la canción “TQG”.

“Este álbum es súper especial y me cambió la vida”, dijo emocionada Karol G al aceptar su Grammy Latino al álbum del año el mes pasado.

Peso Pluma se presenta en TikTok in the Mix en Sloan Park en Mesa, Arizona, el 10 de diciembre. Archivo Rich Fury/Getty Images

Peso Pluma popularizó la música regional mexicana

Con 22 de sus canciones llegando a la lista Hot 100 de Billboard este año, a Peso Pluma se le atribuye haber presentado la música regional mexicana a una nueva generación y catapultarla al éxito general.

Su gran éxito “Ella Baila Sola” con Eslabón Armado también hizo historia como la primera canción regional mexicana en ingresar al top cinco de esa lista, informó Billboard.

Si bien la música regional mexicana tiene varios subgéneros, Peso Pluma se centra principalmente en los corridos tumbados, que contienen una calidad narrativa similar al hip-hop y la música trap estadounidenses.

"Es muy original, muy natural", dijo el artista de 24 años a NBC News después de actuar en el primer evento musical global de TikTok este mes. "Cada instrumento, cuando tocamos, es en vivo y creo que eso lo hace especial para la gente".

Se convirtió en el primer artista mexicano en actuar en los MTV Video Music Awards en septiembre y recientemente fue nombrado “Novato del Año” por Billboard.

Bad Bunny actúa durante los premios Grammy en Los Ángeles el 5 de febrero. Archivo Emma McIntyre/Getty Images

La actuación inaugural de Bad Bunny en los Grammy

Bad Bunny llenó de orgullo los corazones de sus compatriotas puertorriqueños en febrero cuando recreó escenas icónicas del festival callejero más famoso de su tierra natal, “Las Fiestas de la Calle San Sebastián”, en el escenario de los Grammy.

Además de los sonidos folklóricos de bomba y plena, la actuación inaugural de Bad Bunny en la ceremonia de premiación incluyó a artistas vestidos como “cabezudos”, con trajes con cabezas gigantes. Los cabezudos conmemoraron a figuras históricas que han contribuido a la cultura puertorriqueña como el pionero del reguetón Tego Calderón, la poeta Julia de Burgos, el cantante de salsa Andy Montañez, el compositor Tite Curet Alonso, la activista por los derechos de las mujeres Lola Rodríguez de Tió, el jugador de Grandes Ligas de Béisbol Roberto Clemente y músico Ismael “Maelo” Rivera.

Los cabezudos bailaron junto a Bad Bunny, quien interpretó un popurrí que incluyó partes de su canción “El Apagón”, que fusiona ritmos folclóricos puertorriqueños con música electrónica de baile, y su enérgico tema de mambo “Después de la Playa”.

Daddy Yankee se presenta durante su concierto “La Meta” en San Juan, Puerto Rico, el 30 de noviembre. Archivo Gladys Vega/Getty Images

Fin de una era: Se retira el pionero del reguetón Daddy Yankee

Para cerrar el año, Daddy Yankee finalizó este mes su gira de despedida “La Meta” en su tierra natal, Puerto Rico, marcando oficialmente su retiro del reguetón.

Después de realizar su último concierto frente a una multitud entusiasta de más de 18,000 personas en el Coliseo de Puerto Rico y de innumerables personas en todo el mundo que lo vieron a través de transmisión en vivo, el cantante de 46 años pronunció un largo discurso anunciando que dedicaría su vida a su fe religiosa.

“Todas las herramientas que tengo en mi poder como música, redes sociales, plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me dio, es ahora para su reino”, dijo. “En tu misericordia, Padre, espero que me permitas evangelizar el mundo desde Puerto Rico. Amén."

Con una carrera musical que abarca 30 años e innumerables éxitos, Daddy Yankee siempre será recordado por su éxito de 2004 “Gasolina”, que catapultó al reggaetón, un género de música urbana latina que alguna vez se consideró clandestino, a una audiencia global.

“Gasolina” también se convirtió en la primera canción de reggaetón incluida en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso a principios de este año.

Este reporte fue escrito primero en inglés por Nicole Acevedo, reportera de NBC News.