“Se ha mantenido rígido”: lo que piensa Johnny Depp sobre el cine en Hollywood

SEVILLA, España - El actor, director, productor de cine y músico estadounidense Johnny Depp aseguró este sábado que el cine europeo es "mucho más creativo que el de Hollywood", con "un apetito continuo por hacer cosas nuevas", y citó como ejemplo al cineasta español Pedro Almodóvar.

No existe "parecido en absoluto" entre el cine a ambos lados del Atlántico, incidió en conferencia de prensa durante el Festival de Cine Europeo de la ciudad española de Sevilla (sur), donde presentó su segunda película como director, 'Modi,Three Days on the Wing of Madness’, con la protagonista del filme, Antonia Desplat.

"Hollywood se ha mantenido rígido en su método de formulación", con una "estructura en tres actos: tipo guapo, chica guapita, la parte del medio un poco más movidita, rompemos y al final volvemos juntos", sintetizó.

Sin embargo, en su opinión, en Europa existe "un apetito continuo de los directores actuales por hacer cosas nuevas, que es algo absolutamente maravilloso".

Almodóvar, ilustró Depp, "hace cosas que son posibles en el cine europeo, porque esto no va a ocurrir en Hollywood".

En el cine norteamericano, "hay gente más apta para la contabilidad que los actores, pero la creatividad sube su pico solo una vez al año, en Halloween", bromeó, mientras que en Europa hay "un vasto potencial", que se nota en guiones como el de 'Modi'.

La segunda película que dirige Depp está escrita por Jerzy Kromolowski y Mary Kromolowski, en la que Riccardo Scamarcio da vida a Modi.

El filme se desarrolla durante un torbellino de 72 horas en las que el protagonista vive una caótica serie de acontecimientos en las calles del París desgarrado por la guerra en 1916.

"Nunca veo mis películas".

Sobre su trabajo de actor, aseguró que nunca ve las películas que interpreta: "Una vez que doy lo que tengo en esa película, ha terminado mi trabajo", explica, pues prefiere "no ser consciente de lo hecho", sino "vivir la experiencia del rodaje".

Con 'Modi, Three Days on the Wing of Madness’, la experiencia de director "ha sido un alegría porque ser solo director es un placer diario", a la vez que se siente "maravillado con el resultado de la película".

Antonia Desplat, por su parte, reconoció que su trabajo en la película fue "el que cualquier actriz soñaría hacer", una interpretación con "tantas capas que es un honor, porque este tipo de personajes son un regalo".

"Estoy agradecidísima de que me hayan permitido interpretar este personaje", dijo la artista, mientras que Depp consideró que lo logrado "ha sido mucho más grande" de lo que había pensado.

LA TRANSFORMACIÓN DEL ACTOR

Preguntado sobre su faceta como actor, al verlo "tan parado" en la rueda de prensa de hoy y tan activo en la pantalla, Depp bromeó: "Creo que a eso se le llama esquizofrenia".

Confesó que es "tímido por naturaleza", pero siempre ha querido darle "algo interesante a sus personajes", a los que conoce "mejor que los guionistas" por los cambios que él ha introducido.

Al hacer balance de su labor delante de la cámara, se identificó con personajes como Edward Scissorhands, "probablemente el más cercano" a él, o el capitán Jack Sparrow.

"Gracias a los personajes, te atreves a decir cosas que jamás te atreverías a decir en la vida", resumió.

