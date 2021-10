La serie de Luis Miguel llega a su fin y Diego Boneta le dice adiós al exitoso proyecto

CIUDAD DE MÉXICO - De los 17 a los 50 años. Ese fue el viaje que Diego Boneta hizo como Luis Miguel, el personaje más desafiante de su carrera, en la serie de Netflix que el jueves estrena su tercera y última temporada.

“Sabíamos que esta era la última temporada, entonces queríamos realmente dejarlo todo”, dijo Boneta a periodistas en una videollamada. “Este proyecto me absorbió en absolutamente todos los sentidos, como ningún otro”, aseguró.

Para su interpretación del apodado “Sol de México” de los últimos años, Boneta, quien también es uno de los productores ejecutivos de “Luis Miguel: La Serie”, requirió seis horas de maquillaje, pelucas y prostéticos. Pero lo más difícil para él fue involucrarse emocionalmente en una de las etapas más oscuras de Luis Miguel dramatizadas esta temporada, con problemas legales en Estados Unidos que casi lo llevan a la quiebra.

“Era denso, era pesado. Era acabar totalmente agotado emocionalmente, físicamente”, dijo Boneta. “Como actor también fue muy interesante poder interpretar al Luis Miguel que conocí... Todo lo que ven retratado, todos los tics, todos los gestos, todo lo que hace son cosas que yo vi, que yo saqué de mis convivencias con él”, indicó.

Tratándose de Luis Miguel no podía faltar el romance y en esta última entrega, que incluye seis episodios, conocemos cómo surgió su relación con Mariah Carey, quien es interpretada por la actriz británica Jade Ewen.

“Es el momento en el que ves que Luis ya no es la estrella más grande del universo; ahora está con alguien que es más famoso que él”, dijo Ewen a la AP por videollamada desde la Ciudad de México. “Creo que su relación es muy apasionada, pero también algo tóxica. Creo que los dos se unieron en un momento muy complicado de sus vidas... Tan rápidamente como comenzó se apagó, porque no se puede mantener ese nivel de pasión todo el tiempo”, reflexionó.

Ewen, quien también es cantante, no había escuchado a Luis Miguel antes de involucrarse con la serie, pero ahora se considera admiradora. En cambio sí creció escuchando a Carey y grabó sus propias versiones de las canciones que interpreta en la serie, incluyendo un dueto con Boneta que se podrá ver en los capítulos finales.

“Fue muy divertido para mí porque el canto fue mi primer amor, así que es algo con lo que me siento muy cómoda”, dijo. “Esa es la época de Mariah que más me gusta. Crecí en los 90 escuchando su música. El primer CD que me regaló mi mamá fue ‘Daydream’ de Mariah, es una enorme influencia musical. Fue genial. Si vas a retratar a Mariah en algún momento de su carrera, ese es el momento para hacerlo”, aseguró.

En esta temporada Estados Unidos se presenta como un país donde Luis Miguel, con todo y su fama, se tiene que abrir paso, primero presentándose a la industria musical anglo con su dueto con Frank Sinatra y luego, en la época actual, enfrentado a la justicia por una demanda interpuesta por su exmánager.

“Mi personaje va llegando a su vida. Es un tipo que se tiene que ganar la confianza de Luis Miguel y realmente se la gana porque al otro no le queda de otra”, dijo a la AP Plutarco Haza, quien interpreta al abogado de Luis Miguel.

Al cabo de los años y de experiencias muy malas con sus representantes, incluyendo al ambicioso Patricio Robles (Pablo Cruz Guerrero), a Luis Miguel le queda muy poca confianza, pero se aferra a viejas amistades como Miguel Alemán Magnani, interpretado en la serie por Carlos Ponce.

“Todos tenemos un amigo con el que puede contar y ese viene siendo Miguel. En este caso lo tiene que sacar de un apuro muy grande, de unas deudas económicas causadas por traición, de otros líos en los que se ha metido”, dijo Ponce a AP.

Esta temporada también regresan los padres de Luis Miguel, Luisito Rey (Oscar Jaenada) y Marcela Basteri (Anna Favella), mostrando una parte hasta ahora oculta de su relación.

Y la trama se acerca tanto a la actualidad, que la serie aparece dentro de la serie.

Boneta dijo que una de las referencias para la temporada final fue la película de Martin Scorsese “Raging Bull” por los contrastes tan grandes entre los momentos altos y bajos de su protagonista, en este caso observando a Luis Miguel con todo y a punto de quedarse sin nada.

“Creo que es muy admirable, y recalco esto, que él (Luis Miguel) se haya atrevido a contar ese lado de su historia. Creo que muchas veces los ‘biopics’ suavizan muchas cosas o tratan de mostrar nada más el lado bonito y no la totalidad”, dijo Boneta.

“Para mí lo más importante era contar la verdad y hacerlo con mucho respeto”, añadió. “Realmente para mí fue un honor ser parte de esta serie”, concluyó.