Video: Laura Bozzo sorprende en redes al someterse a tratamiento estético

La presentadora Laura Bozzo reveló en redes sociales el jueves que se realizó un procedimiento estético en el rostro para mejorar el aspecto de su piel.

A través de un vídeo que publicó en la red social Instagram, se ve a su dermatólogo Javier Ruiz mientras le inyecta botox en varias partes de su rostro, para lucir una piel rejuvenecida.

"Para los que me dicen que soy puro Photoshop 🥳🥳🥳empezamos ya con @javierderma un tratamiento integral que años no me hacía para rejuvenecer y mejorar la piel que la destruí por tanto sol 😩 la próxima semana verán los cambios 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", publicó Bozzo.