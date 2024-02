Mariana González es la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos

Las puertas de La Casa de los Famosos se abrieron este lunes de eliminación para la mexicana Mariana González, quien se convirtió en la cuarta participante en abandonar el reality y despedirse de la oportunidad de llevarse el premio del maletín con $200,000.

Durante la gala de eliminación, la tensión y el nerviosismo fue en aumento, tanto en los nominados como en los habitantes, hasta que Gregorio Pernía, Alfredo Adame, Mariana González, Clovis Nienow y Rodrigo Romeh fueron invitados por Nacho Lozano a pasar a la Sala de Nominación.

Antes de dar a conocer el resultado de la votación del público, que es quien decide la permanencia o no de los famosos, Lozano hizo algunas preguntas a los nominados y sorprendió el mensaje de Gregorio sobre los valores aprendidos en familia y que van contra lo que se vive en la Casa: la hipocresía, la mentira, de hacerle zancadillas a los demás.

"No me parece que $200,000 cueste otro ser humano y pasar por encima de otros", dijo el actor colombiano que rechazó que La Casa lo superó y por ello ha pedido salir.

Mientras que para Adame, quien faltaría en la fila de nominados es la boricua Maripily, a quien definió como una persona falsa. "Es una persona mentirosa, que es una persona que no está jugando del todo leal y siendo competitiva; lo que quiere hacer es llamar la atención para caer bien".

Mariana negó que su nominación fuera una injusticia, sino que más bien fue producto de la inteligencia y estrategia de los habitantes del cuarto Tierra, quienes la ven como una participante fuerte y pieza clave para dos cuartos.

Romeh rechazó que el enemigo estuviera dentro del cuarto Tierra y dijo que él había dado un salto de fe y logró confiar en sus compañeros. "Confío en las personas con las que estoy y ellos confían en mí; eso es esencial".

Mientras que Clovis, nominado en tres ocasiones, consideró que quienes quieren su salida han sido hipócritas porque no se han atrevido a decirle nada en su cara, como ocurrió el domingo en la ronda de posicionamientos. "Estoy molesto porque me nominan, no me dan la cara, no me dan argumentos y estoy otra vez aquí (nominado)".

ASÍ SE FUERON SALVANDO DE SER ELIMINADOS

El primer famoso en regresar con sus compañeros y continuar en la casa fue Alfredo Adame, quien fue recibido por los participantes de los cuartos Fuego y Agua, mientras que los de Tierra observaron de lejos y parecían contrariados.

Agradeciendo al público, Clovis salió de la fila de nominados para regresar a La Casa y continuar en la competencia. Ahora, tocó el turno de celebrar a los famosos del cuarto Tierra más Cristina, que fue la única que se acercó a abrazarlo.

Sorprendido y emocionado, Romeh hizo el camino de regreso a La Casa agradeciendo. Al abrir la puerta, los integrantes del cuarto Tierra corrieron a abrazarlo, mientras los de Tierra y Agua rápidamente se metieron a la sala. Cristina, nuevamente, fue la única que le mostró su apoyo.

Mariana González y Gregorio Pernía aguantaron la guerra de nervios de quedar al final, y fue la esposa de Vicente Fernández Jr. la cuarta eliminada al no conseguir el suficiente respaldo del público.

Mientras ella quedó sola en la Sala de Eliminación, Gregorio bajó a La Casa donde los habitantes del cuarto Tierra estallaron en júbilo, ante el desconcierto de las amigas de Mariana, algunas de las cuales derramaron lágrimas.

Este martes, la cuarta eliminada del reality estará junto a los presentadores Jimena Gállego y Nacho Lozano en el estudio para comentar sobre los pormenores de su salida y cómo vivió la experiencia en la Casa.