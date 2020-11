“Mi lema es yo puedo”: famosa modelo con síndrome de Down recibe premio internacional

Alicante, España.- La joven modelo española con síndrome de Down Marián Ávila ha sido distinguida con el premio Quincy Jones Exceptional Advocacy 2020, que se entregará virtualmente el próximo sábado 14 de noviembre desde Denver, Colorado, por sus "logros como modelo y ejemplo a seguir".

Valenciana de 23 años afincada en Benidorm (Alicante), la modelo recibirá el galardón por su trayectoria y "usar las redes sociales para conocer a otras personas, ganar visibilidad sin perjuicios ni etiquetas y para ayudar a los demás".

"Se llama a sí misma feminista y defensora de los derechos humanos, la familia y la amistad", destacó el jurado de la organización, la Global Down Syndrome Foundation (Global), de la joven Marián Ávila, que el 8 de septiembre de 2018 consiguió el hito de ser la primera modelo española con síndrome de Down en desfilar por las pasarelas de la Fashion Week de Nueva York.

La joven compartirá el premio con la actriz canadiense de la serie 'Anatomía de Grey' Caterina Scorsone y recibirá el galardón en el transcurso del evento online 'Be Beautiful Be Yourself' (en inglés 'Sé bello, sé tú mismo'), que servirá para recaudar fondos para la investigación científica.