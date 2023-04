“No sé ni por dónde empezar”: Karol G molesta con las ediciones de su foto en portada de revista

Karol G, la cantante colombiana de canciones populares como "Provenza", reveló su descontento con la portada de la revista GQ México a través de sus redes sociales, y su público no se quedó en silencio.

La reguetonera de 32 años, que ha roto varios récords en su carrera artística, señaló que está agradecida por la oportunidad, pero nunca estuvo de acuerdo con las ediciones que le hicieron a la foto.

“Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa”, escribió.

“A pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto”, dijo la artista.

Karol G, quien ha hecho historia con su más reciente álbum, "Mañana será bonito", que se lanzó el 24 de febrero, ha llegado a ser la número uno en la lista de Billboard 200.

Tras ver la foto de la revista, dijo: “Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”.

Al publicar su descontento en su página de Instagram, sus fans, incluido otros famosos, apoyaron a la cantante.

Chiquis Rivera publicó: “¡Te amo! Eres bella. ¡Me encantas! ¡Gracias por hacer esto, para todas, por todas! ¡Estoy de acuerdo contigo y te apoyo al 10000000%!".

Mientras tanto, Prince Royce dijo: “Se pasaron”.

La cantante terminó su publicación diciendo: "Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad".

Hasta el momento, la revista en la que se publicó la foto de Karol G, no se ha pronunciado al respecto.