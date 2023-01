Los Jonas Brothers ya tienen su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Los Jonas Brothers tienen una cosa más por la que sentirse tan bien.

Las estrellas pop multiplatino recibieron el lunes la estrella número 2,745 en el Paseo de la Fama de Hollywood. Nick, Joe y Kevin, quienes formaron los Jonas Brothers en 2005, estuvieron en la inauguración, frente a los entusiastas admiradores, a las 11:30 a. m.

Monte y Avery Lippman, fundadores de Republic Records, para quienes graban los Jonas Brothers, y el cantante, rapero y compositor Jon Bellion se unieron a Nick, Joe y Kevin Jonas en el evento. Las esposas de los hermanos, Sophie Turner, Danielle Jonas y Priyanka Chopra, también estuvieron presentes en la ceremonia.

“Este es un testimonio del amor y el apoyo de nuestros fanáticos, nuestra familia y nuestros amigos que han estado con nosotros en cada paso del camino”, dijo Kevin Jonas.

¿Dónde está la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood de los Jonas Brothers?

La estrella de los Jonas Brothers está en 7060 Hollywood Blvd. La ubicación es entre las avenidas La Brea y North Sycamore, en la vecindad de estrellas que honran a Elvis Presley, The Beatles, Paul Newman y más.

¿Quién hablará en la ceremonia?

¿Quienes son los Jonas Brothers

La banda lanzó el primero de cinco álbumes de estudio, “It’s About Time”, en 2006. Vendió 123,000 copias y alcanzó el puesto 91 en las listas de Billboard. El segundo, “Jonas Brothers”, lanzado el 7 de agosto de 2007, vendió más de 2 millones de copias y fue certificado platino por el grupo comercial de la industria de la música, la Recording Industry Association of America.

Dos de sus otros álbumes de estudio, “A Little Bit Longer”, lanzado en 2008, y “Happiness Begins”, lanzado en 2019, también fueron certificados como platino y alcanzaron la cima de las listas. El otro álbum de estudio de la banda, “Lines, Vines and Trying Times”, también alcanzó la cima de las listas, vendió 757.000, recibió el estatus de disco de oro, por debajo de la marca de 1 millón necesaria para la certificación de platino.

La banda recibió una nominación al Grammy como mejor artista nuevo en 2008, en honor al trabajo lanzado entre el 1 de octubre de 2007 y el 30 de septiembre de 2008, perdiendo ante la cantautora inglesa Adele. También recibió una nominación a la mejor interpretación pop de dúo/grupo en 2019 por “Sucker”, perdiendo ante la grabación de Lil Nas X de “Old Town Road”, que incluía a Billy Ray Cyrus.

Los hermanos también protagonizaron la película de Disney Channel de 2008 “Camp Rock”, y su secuela de 2010, “Camp Rock 2: The Final Jam” y la comedia de Disney Channel de 2009-10 “Jonas”, retitulada “Jonas LA” para su segunda temporada.

