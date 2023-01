Los 15 datos que probablemente no sabías de los Golden Globes, la gran fiesta de Hollywood

La temporada de trofeos de Hollywood se acelera con la próxima edición 80 de la entrega anual de los Golden Globes en el Hotel Beverly Hilton este martes 10 de enero.

El evento: transmitido en vivo por NBC y transmitido por Peacock desde las 8:00 p.m. ET/5:00 p.m. PT: rinde homenaje a los mejores y más brillantes del año de las pantallas grande y pequeña y está presentado por el comediante Jerrod Carmichael.

¿Crees que conoces las trivialidades de los Golden Globes de las minucias de los Óscar? Echa un vistazo a estos datos poco conocidos sobre la fiesta más grande de Hollywood:

1. Los Globos de Oro comenzaron en 1944, pero no tuvieron un anfitrión hasta 1958, cuando los miembros de Rat Pack, Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr. irrumpió en el escenario y se hizo cargo de las funciones de anfitrión no oficiales.

2. Meryl Streep es la reina gobernante de los Globes. Ha ganado ocho premios en los Golden Globes.

3. Cada año, el Embajador de los Golden Globes (anteriormente llamado Miss o Mister Golden Globe) ayuda a entregar los premios en la gran noche. El embajador elegido es tradicionalmente hija o hijo de actores/actrices, directores, productores. La tradición comenzó en 1962.

4. La estatuilla de los Golden Globes está bañada en oro de 24 kilates.

5. La estatuilla del Globo pesa nada menos que 5.5 libras.

6. En lugar de dar un tradicional discurso de aceptación en 1999, el ganador de los Globes, Jack Nicholson, decidió que engañar a la audiencia sería una idea mucho mejor.

7. En 1989, hubo un empate a tres bandas a la mejor actriz (drama) entre Jodie Foster ("The Accused"), Shirley MacLaine ("Madame Sousatzka") y Sigourney Weaver ("Gorillas in the Mist").

8. Debido a una huelga del Sindicato de Escritores, la ceremonia de 2008 se canceló después de que los miembros del Screen Actors Guild (se comprometieran a no cruzar las líneas de piquete fuera del evento. La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood reemplazó la fiesta de ese año con una conferencia de prensa televisada que anunciaba a los ganadores.

9. De 1958 a 1963, los Golden Globes solo se transmitieron localmente en Los Ángeles. En 1964, la transmisión se hizo nacional.

10. El ganador más joven de los Globes es Ricky Schroeder, que tenía 9 años cuando ganó por "The Champ".

11. ¿El Golden Globe? ¡No, gracias! Marlon Brando rechazó su premio por "El padrino" en 1973 para protestar contra el "imperialismo estadounidense y el racismo" durante la Guerra de Vietnam.

12. La ceremonia se lleva a cabo en el Hotel Beverly Hilton todos los años desde 1961.

13. El costo de fabricar una estatuilla de los Golden Globes es de aproximadamente $800.

14. Tanto Renée Zellweger (2001) como Christine Lahti (1998) estaban en el baño de damas cuando se anunciaron sus nombres para aceptar un premio.

15. Los premios se presentan en 25 categorías diferentes en la noche.

