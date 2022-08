Telemundo anuncia el estreno de la anticipada tercera temporada de “La reina del sur” para octubre

MIAMI, Florida – Telemundo anunció que uno de los eventos televisivos más esperados de la temporada, “La Reina del Sur 3”, protagonizada por la superestrella mundial Kate del Castillo (Bad Boys for Life, Ingobernable, Maya and the Three) y el reconocido actor, Pêpê Rapazote (Queen of the South, Shameless), estrenará en octubre.

La audiencia y los fanáticos de la Súper Serie™ más exitosa e influyente en la historia de Telemundo podrán disfrutar de esta producción cargada de drama y acción, mientras la legendaria Teresa Mendoza se enfrenta a la misión más peligrosa de su vida. En esta temporada, Teresa dejará todo atrás para triunfar, incluso si eso significa tener que quemar su trono como La Reina del Sur.

“‘La Reina del Sur’ catapultó la franquicia de Súper Series™ de Telemundo, marcando un antes y un después en la televisión hispana”, aseguró Karen Barroeta, EVP, Production & Development de Telemundo Global Studios. “Kate del Castillo sigue siendo el corazón de esta serie y, ahora, esta saga épica continúa llena de acción, suspenso y aventura, revelando el nuevo propósito de Teresa Mendoza, un personaje tan icónico para nuestra audiencia. Estamos seguros de que la tercera temporada de esta súper producción marcará un nuevo hito en la televisión hispana en los EEUU”.

Esta tercera apuesta del galardonado drama comienza cuatro años después del impresionante final de la segunda temporada, cuando Teresa Mendoza, quien disfrutaba de una vida idílica junto a su hija, vio su escondite comprometido con la llegada de fuerzas militares. Ahora, despojada de su libertad y nuevamente separada de su amada hija, Sofia, Teresa Mendoza se encuentra en una prisión de alta seguridad en los Estados Unidos por el asesinato de tres agentes de la DEA.

Luego de un dramático escape, Teresa se involucra en una nueva e inesperada alianza, arriesgando su vida en un recorrido por toda América Latina y atacando a la DEA de una manera que nadie se atrevió a imaginar. Las posibilidades de supervivencia son pocas. La decisión de luchar es absoluta. Finalmente, Teresa puede ver la meta que tanto anhela, dejar su pasado atrás para limpiar su nombre y vivir una vida en paz junto a su hija.

Reconocida por mostrar magníficos paisajes alrededor del mundo en cada temporada, “La Reina del Sur” se aventuró a cinco países de América Latina, llevando la narrativa a las calles de 16 ciudades importantes de la región. Los espectadores se verán transportados a sitios legendarios como el Salar de Uyuni en Bolivia, Machu Picchu en Perú, el Teatro Colón en Argentina y Santa Marta en Colombia, entre muchos otros lugares espectaculares.

Con un elenco internacional compuesto por 20 nacionalidades diferentes del mundo, también se unen a esta temporada Humberto Zurita (La Querida del Centauro, La Reina del Sur), Isabella Sierra (La Reina del Sur 2, 100 Días para Enamorarnos), Kika Edgar (La Reina del Sur 2, Mujeres Asesinas), Alejandro Calva (La Reina del Sur, Señora Acero), Tiago Correa (La Reina del Sur 2, La Casa de las Flores), Eduardo Yáñez (La Reina del Sur 2, Falsa Identidad), Lincoln Palomeque (La Reina del Sur, Señora Acero) Antonio Gil (La Reina del Sur 2), Emmanuel Orenday (La Reina del Sur, Señora Acero), Cuca Escribano (La Reina del Sur), Sara Vidorreta (La Reina del Sur), Agata Clares (La Reina del Sur) y Dmitry Anisimov (La Reina del Sur).

El reparto lo completan Noe Hernández, Horacio Garcia Rojas, Ed Trucco, Carlos Valencia, Arturo Ríos, Denia Agalianou, Anderley Palomino, Fernando Solorzano y Victor Rebull, con la participación especial de Sofia Lama, Matias Novoa, and Beth Chamberlin.

Creada por Arturo Pérez-Reverte, la primera temporada de “La Reina del Sur” superó récords de audiencia y catapultó la exitosa franquicia de Super Series™ de Telemundo. La segunda temporada de “La Reina del Sur”, que estrenó después de ocho años en 2019, terminó como el programa #1 en su horario, sin importar el idioma, y recibió el premio International Emmy® en la categoría de “Best Non-English Language U.S. Primetime Program” (mejor programa no hablado en inglés de horario estelar en Estados Unidos).

Además, rompió todos los récords en consumo digital en la app de Telemundo, dominó los medios sociales como la serie hispana de entretenimiento #1 en horario estelar, fue la serie dramática más comentada en Facebook, sin importar el idioma, y reinó como la serie hispana más solicitada en VOD en 2019.

La tercera temporada de “La Reina del Sur” está escrita por Lina Uribe y Darío Vanegas, dirigida por Carlos Bolado, Carlos Villegas y Claudia Pedraza. Marcos Santana es Productor Ejecutivo y Showrunner de la serie, con Ximena Cantuarias de Telemundo y Rodrigo Guerrero de AG Studios como Productores Ejecutivos.

“La Reina del Sur” Temporada 3 es una coproducción de Telemundo Global Studios y Netflix. Telemundo tiene los derechos exclusivos de la serie en los Estados Unidos y Puerto Rico, mientras Netflix tiene derechos exclusivos para el resto del mundo en OTT.