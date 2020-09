“The Fresh Prince of Bel-Air” regresa con su elenco original y en forma de drama

"The Fresh Prince of Bel-Air", una de las series más populares de los años 90, regresará 30 años después de su estreno con una nueva versión que imaginará la trama protagonizada por Will Smith en forma de drama, en lugar de la comedia original.

El propio Smith anunció el proyecto este martes desde su canal de YouTube, cuya idea parte de un video publicado en esa plataforma que, a modo de tráiler, modificaba el sentido del argumento y que finalmente ha interesado a la plataforma estadounidense Peacock, el servicio de "streaming" de NBCUniversal, empresa matriz de Telemundo.

En 2019, el cineasta Morgan Cooper presentó un cortometraje que simulaba ser un tráiler sobre una hipotética película dramática titulada "Bel-Air" y que calcaba la historia de "The Fresh Prince of Bel-Air" pero vista desde una perspectiva seria y grave.

Un año después, esa trama se rodará en formato de serie televisiva, para la que ya se han encargado dos temporadas en las que trabajará el propio Cooper y Smith será productor ejecutivo.

Se conocen pocos detalles del reparto aunque el argumento trasladará la trama original a la época actual: un joven que pasa de las calles de Filadelfia a las mansiones de Bel-Air, en Los Ángeles.

No es la única versión nueva de una serie clásica que prepara Peacock, pues actualmente está produciendo entregas de "Battlestar Galactica" y "Queer as Folk", además de una secuela de "Saved by the Bell".

Por su parte, y para celebrar el 30 aniversario del estreno de "The Fresh Prince of Bel-Air", la plataforma HBO Max emitirá a finales de año un programa especial que reunirá al reparto de la comedia emitida originalmente desde 1990 hasta 1996 por la televisión estadounidense y repetida desde entonces en diferentes países.

Smith estará acompañado por el resto del reparto como Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid y Alfonso Ribeiro, quienes ya organizaron una reunión digital esta primavera durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus.