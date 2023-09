Los Rolling Stones desafían la edad y presentan su nuevo álbum

Los Rolling Stones están de vuelta y vienen con furia.

“Angry” (Furioso) es el título del sencillo debut del nuevo álbum de la banda, el primero en 18 años con canciones originales. También es el primer álbum que la banda graba sin el baterista Charlie Watts, quien murió en 2021.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Los tres Stones sobrevivientes, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, llegaron al distrito Hackney del este de Londres el miércoles para presentar el nuevo álbum, “Hackney Diamonds”, y anunciar su fecha de lanzamiento: el 20 de octubre.

Jagger dijo que no todas las canciones son furiosas. El álbum también incluye “canciones de amor, baladas y sonidos de estilo country”, dijo.

Grabado en diciembre y enero en estudios de todo el mundo, el álbum tiene a los Stones en equipo con el productor galardonado con el Grammy Andrew Watt. Presenta al baterista Steve Jordan en 10 de las 12 pistas en lugar de Watts. Dos canciones fueron grabadas en 2019 todavía con Watts.

“Por supuesto que lo extrañamos increíblemente”, dijo Richards sobre el fallecido baterista.

El exStone Bill Wyman también participa en un tema del nuevo álbum.

El legendario cantante de los Rolling Stones planea nuevo disco y gira con la mítica banda.

Fanáticos incondicionales aguardaron en medio de una ola de calor afuera del teatro Hackney Empire, donde los miembros de la banda fueron entrevistados en el escenario por el presentador de “The Tonight Show” Jimmy Fallon ante una audiencia de decenas de periodistas sofocados y fans de todo el mundo conectados online.

Dentro del ornamentado foro, construido en 1901, donde alguna vez actuaron Charlie Chaplin y Stan Laurel, Jagger, de 80 años, Richards, de 79 y Wood, de 76, dieron detalles del primer álbum de estudio de los Stones con nuevas canciones desde “A Bigger Bang” de 2005.

El anuncio del nuevo material sigue a una críptica campaña previa, en la que se proyectó una versión brillante y dentada del logotipo de boca y lengua de la banda en la fachada de sitios emblemáticos de ciudades de todo el mundo, incluidas Nueva York, Londres y París.

La banda también proyectó el video de “Angry”, que tiene el sonido clásico de los Stones. El clip presenta a la estrella de “Euphoria”, Sydney Sweeney, recorriendo Sunset Boulevard en Los Ángeles en un convertible rojo, pasando junto a carteles de los Stones de varias épocas.

Jagger bromeó diciendo que la razón por la que la banda no había grabado un álbum en casi dos décadas era por pereza.

Watts había anunciado recientemente que no saldría de gira con los Stones en 2021 por un problema de salud no especificado.

“No quiero ser presumido, pero no habríamos sacado este álbum si no nos hubiera gustado mucho”, dijo Jagger. “Dijimos que teníamos que hacer un disco que realmente nos encantara a nosotros mismos”.

“Estamos muy contentos con él, no somos arrogantes al respecto, pero esperamos que a todos les guste”.

“Hackney Diamonds” es un término del argot para referirse a vidrios rotos, y la banda también llamó la atención de sus fans con un anuncio en el periódico local Hackney Gazette de un negocio ficticio de reparación de vidrios: “When you say gimme shelter, we’ll fix your shattered windows” (Cuando digas dame refugio, arreglaremos tus ventanas rotas, un juego de palabras con otro éxito de la banda, “Gimme Shelter”).

Jagger dijo que la frase evocaba “cuando te rompen el parabrisas el sábado por la noche en Hackney y todos los pedazos salen a la calle”.

Richards dijo que la banda dio con el título después de “probar ideas alrededor de la mesa, y pasamos de ‘Hit and Run’ a ‘Smash and Grab’, y de alguna manera entre eso se nos ocurrió ‘Hackney Diamonds’”.

Fue apropiado, dijo, porque los Stones son una banda de Londres.

Fundada en 1962, The Rolling Stones no muestran señales de querer retirarse. El año pasado, la banda realizó una gira por Europa por su 60 aniversario.

El fan brasileño Taric Fioravanti, de Sao Paulo, hizo fila para ver a la banda y dijo que esperaba que las nuevas canciones sonaran como su álbum favorito de los Stones, “Some Girls”.

“Amo a estos muchachos”, dijo. “Keith Richards es uno de los mayores héroes de la guitarra en la historia de la música rock.

”Tienen 80 años. La mayoría de las bandas dejan de hacer música nueva" a esa edad, agregó.