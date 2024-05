Miss Teen USA UmaSofia Srivastava renuncia a la corona días después de que lo hiciera Miss USA

Miss Teen USA anunció que renunciará el miércoles, dos días después de que Miss USA dijera que renunciaría a su corona.

UmaSofia Srivastava, de 17 años, publicó en Instagram: “Después de una cuidadosa consideración, he decidido renunciar porque descubro que mis valores personales ya no se alinean completamente con la dirección de la organización”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Srivastava añadió: “Estoy agradecido por todo el apoyo de mi familia, mis directores estatales, mis reinas hermanas y los fanáticos que me han animado desde que gané mi título estatal. Siempre recordaré con cariño mi época como Miss NJ Teen USA, y la experiencia de representar a mi estado como una primera generación de mexicano-indio americano a nivel nacional fue gratificante en sí misma”.

Nadie de Miss Teen USA pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios el miércoles por la tarde.

Srivastava también dijo que seguirá abogando por la educación y la aceptación.

Citó la respuesta que recibió, tanto de niños como de adultos, sobre un libro para niños que escribió, “El jaguar blanco”, como algo que forjó su legado.

“Este trabajo siempre ha sido mi VERDADERO propósito”, escribió Srivastava.

Según un resumen del libro, se trata de una historia sobre un jaguar que es separada de sus padres durante un incendio. El jaguar, que se da cuenta de que se ve diferente de otros jaguares, tiene que encontrar el camino a casa durante un viaje de amor propio, dice el resumen.

Srivastava también dijo que espera terminar su tercer año en la escuela secundaria y postularse para las universidades.

“Lo más importante es agradecer a quienes me apoyan por lo que soy y siempre he sido, no por lo que me he convertido momentáneamente”, dijo.

Miss USA Noelia Voigt anunció esta semana que renunciaba para priorizar su salud mental. Voigt, de 24 años, quien capturó la corona de Miss Estados Unidos en septiembre, publicó en Instagram que renunciaría.

“En el fondo, sé que este es solo el comienzo de un nuevo capítulo para mí, y mi esperanza es continuar inspirando a otros a permanecer firmes, priorizar su salud mental, defenderse a sí mismo y a los demás usando su voz, y nunca ser Tengo miedo de lo que nos depara el futuro, incluso si parece incierto”, dijo Voigt.

El concurso Miss USA dijo en un comunicado que respeta la decisión de Voigt y aceptó su renuncia.

"Respetamos y apoyamos la decisión de la ex Miss Estados Unidos Noelia Voigt de dejar sus funciones", dijo. "El bienestar de nuestros campeones es una prioridad absoluta y entendemos su necesidad de priorizarse a sí misma en este momento".

El certamen dijo que está revisando planes para “la transición de responsabilidades a un sucesor” y hará un anuncio pronto.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés para NBC News. Para más de NBC News, entra aquí.