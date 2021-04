Icónico rapero DMX fallece a sus 50 años tras sufrir un infarto, según su familia

Lo que debes saber El rapero DMX murió a la edad de 50 años, dijo su familia el viernes.

NUEVA YORK - El conocido rapero DMX ha fallecido a sus 50 años tras sufrir un infarto la semana pasada, según lo confirmó su familia este viernes.

La familia y el hospital de White Plains emitieron el siguiente comunicado:

“Nos entristece profundamente anunciar hoy que nuestro ser querido, DMX, cuyo nombre de nacimiento es Earl Simmons, falleció a los 50 años en White Plains Hospital con su familia a su lado después de haber sido someido a soporte vital durante los últimos días. Earl fue un guerrero que luchó hasta el final. Amaba a su familia con todo su corazón y apreciamos el tiempo que pasamos con él. La música de Earl inspiró a innumerables fanáticos en todo el mundo y su legado icónico vivirá para siempre. Agradecemos todo el amor y apoyo durante este momento increíblemente difícil. Respete nuestra privacidad mientras lamentamos la pérdida de nuestro hermano, padre, tío y el hombre que el mundo conocía como DMX. Compartiremos información sobre su servicio conmemorativo una vez que se ultimen los detalles ". - Familia de Earl" DMX "Simmons

El artista nominado al Grammy murió después de sufrir un "paro cardíaco catastrófico", según el hospital de White Plains donde ha sido tratado desde el 2 de abril.

Los rumores prematuros sobre la muerte del rapero se arremolinaron en las redes sociales desde su hospitalización. Tan recientemente como el jueves por la noche, el mánager de DMX negó esos rumores y le pidió a la gente que dejara de difundirlos por respeto a la familia del rapero.

DMX, cuyo nombre real es Earl Simmons, había estado en coma en el Hospital White Plains desde su hospitalización. Las personas cercanas a él dijeron que los médicos le realizaron pruebas a principios de esta semana para determinar el nivel de su función cerebral. El veterano abogado Murry Richman ha dicho que no está claro qué causó el ataque cardíaco de DMX.

Mientras tanto, las muestras de amor y apoyo del mundo de la música y el entretenimiento han estado fluyendo desde que se conoció la noticia de su hospitalización.

DMX causó sensación en la música rap en 1998 con su primer álbum de estudio "It’s Dark and Hell is Hot", que debutó en el puesto número 1 en la lista Billboard 200. El álbum de ventas multiplatino se basó en varios éxitos, incluidos "Ruff Ryders’ Anthem "," Get At Me Dog "y" Stop Being Greedy ".

El rapero tenía otros cuatro álbumes que encabezaban las listas de éxitos, incluidos "… And Then There Was X", "Flesh of My Flesh, Blood of My Blood", "The Great Depression" y "Grand Champ". Lanzó siete álbumes y obtenido tres nominaciones al Grammy.

Junto con su carrera musical, DMX allanó su camino como actor. Protagonizó la película de 1998 "Belly" y apareció en "Romeo Must Die" un par de años después con Jet Li y la fallecida cantante Aaliyah. DMX y Aaliyah se unieron para la canción de la banda sonora de la película "Come Back in One Piece".

El rapero también protagonizó "Exit Wounds" con Steven Seagal y "Cradle 2 the Grave" con Li.

A lo largo de los años, DMX ha luchado contra el abuso de sustancias. El rapero canceló una serie de programas para registrarse en un centro de rehabilitación en 2019. En una publicación de Instagram, su equipo dijo que se disculpó por los programas cancelados y agradeció a sus fanáticos por el apoyo continuo.

El año pasado, DMX se enfrentó a Snoop Dogg en una batalla de Verzuz, que atrajo a más de 500,000 espectadores.