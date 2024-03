Fallece Louis Gossett Jr, el primer negro en ganar el Oscar como actor de reparto

LOS ÁNGELES -- Louis Gossett Jr., el primer actor negro en ganar un Oscar como actor de reparto y un Emmy por su papel en la trascendental miniserie de televisión “Roots”, falleció a la edad de 87 años.

El sobrino de Gossett dijo a The Associated Press que el actor murió el jueves por la noche en Santa Mónica, California. No se reveló ninguna causa de muerte.

Louis Cameron Gossett nació el 27 de mayo de 1936 en la sección de Coney Island de Brooklyn, Nueva York, hijo de Louis Sr., quien era portero, y Hellen, que trabajaba como enfermera. Más tarde añadió Jr. a su nombre en honor a su padre.

Gossett se convirtió en el tercer nominado al Oscar de raza negra en la categoría de actor de reparto en 1983. Ganó por su interpretación del intimidante instructor de la Marina en “An Officer and a Gentleman”, junto a Richard Gere y Debra Winger. También ganó un Globo de Oro por el mismo papel.

“Más que nada, fue una gran afirmación de mi posición como actor negro”, escribió en su libro de memorias.

“El Oscar me dio la posibilidad de poder elegir buenos papeles en películas como ‘Enemy Mine’, ‘Sadat’ y ‘Iron Eagle’”, dijo Gossett en el libro de Dave Karger de 2024, "50 Oscar Nights".

Dijo que su estatua estaba guardada en un almacén. “Lo voy a donar a una biblioteca para no tener que estar pendiente de él”, dijo en el libro. “Necesito liberarme de eso”.

Sin embargo, según el actor, ganar un Oscar no cambió el hecho de que todos sus papeles eran secundarios.

Gossett interpretó a un patriarca obstinado en la nueva versión de “The Color Purple” de 2023.

PROBLEMAS DE SALUD

Gossett luchó contra la adicción al alcohol y la cocaína durante años después de ganar el Oscar. Fue a rehabilitación, donde le diagnosticaron el síndrome del moho tóxico, que atribuyó a su casa en Malibú.

En 2010, Gossett anunció que tenía cáncer de próstata y, según dijo, se detectó en sus primeras etapas. En 2020 fue hospitalizado con COVID-19.

Le sobreviven sus hijos Satie, productor y director de su segundo matrimonio, y Sharron, un chef a quien adoptó después de ver al niño de 7 años en un segmento de televisión sobre niños en situaciones desesperadas. Su primo hermano es el actor Robert Gossett.

El primer matrimonio de Gossett con Hattie Glascoe fue anulado. El segundo, con Christina Mangosing, terminó en divorcio en 1975, al igual que el tercero con la actriz Cyndi James-Reese en 1992.

CÓMO COMENZÓ EN LA ACTUALIZACIÓN

Gossett siempre pensó en los inicios de su carrera como una historia de Cenicienta al revés, ya que el éxito lo encontró desde una edad temprana y lo impulsó hacia adelante, hacia su Premio de la Academia por “An Officer and a Gentleman”.

Obtuvo su primer crédito como actor en la producción de “You Can’t Take It with You” de su escuela secundaria de Brooklyn luego que quedó fuera del equipo de baloncesto por una lesión.

“Me enganché, y mi audiencia también”, escribió en sus memorias “An Actor and a Gentleman”.

Su profesor de inglés lo instó a ir a Manhattan para probar “Take a Giant Step”. Consiguió el papel e hizo su debut en Broadway en 1953, a los 16 años.

“Sabía muy poco para estar nervioso”, escribió Gossett. “En retrospectiva, debería haberme muerto de miedo cuando subí al escenario, pero no fue así”.

Gossett asistió a la Universidad de Nueva York con una beca de baloncesto y teatro. Pronto actuó y cantó en programas de televisión presentados por David Susskind, Ed Sullivan, Red Buttons, Merv Griffin, Jack Paar y Steve Allen.

Gossett se hizo amigo de James Dean y estudió actuación con Marilyn Monroe, Martin Landau y Steve McQueen en una rama del Actors Studio impartida por Frank Silvera.

En 1959, Gossett recibió elogios de la crítica por su papel en la producción de Broadway de “A Raisin in the Sun” junto con Sidney Poitier, Ruby Dee y Diana Sands.

Luego se convirtió en una estrella de Broadway, reemplazando a Billy Daniels en “Golden Boy” con Sammy Davis Jr. en 1964.

Gossett fue a Hollywood por primera vez en 1961 para hacer la versión cinematográfica de “A Raisin in the Sun”. Tenía recuerdos amargos de ese viaje, de alojarse en un motel infestado de cucarachas que era uno de los pocos lugares donde se permitía el acceso a los negros.

FUE VÍCTIMA DE RACISMO VARIAS VECES

En 1968, regresó a Hollywood para un papel importante en “Companions in Nightmare”, la primera película para televisión de NBC protagonizada por Melvyn Douglas, Anne Baxter y Patrick O'Neal.

Esta vez, Gossett estaba alojado en el Hotel Beverly Hills y Universal Studios le había alquilado un auto convertible. Al regresar al hotel después de recoger el auto, un oficial del alguacil del condado de Los Ángeles lo detuvo y le ordenó que bajara el volumen de la radio y levantara el techo del auto antes de dejarlo ir.

En cuestión de minutos, fue detenido por ocho agentes del alguacil, quienes lo hicieron apoyarse contra el auto y lo obligaron a abrir el maletero mientras llamaban a la agencia de alquiler de autos antes de dejarlo ir.

“Aunque entendí que no tenía más remedio que soportar este abuso, era una manera terrible de ser tratado, una manera humillante de sentirme”, escribió Gossett en sus memorias. “Me di cuenta de que esto estaba sucediendo porque yo era negro y había estado presumiendo con un auto elegante que, en su opinión, no tenía derecho a conducir”.

Después de cenar en el hotel, salió a caminar y un oficial de policía lo detuvo a una cuadra de distancia, quien le dijo que había violado una ley que prohibía caminar por las zonas residenciales de Beverly Hills después de las 9 p.m. Llegaron otros dos agentes y Gossett dijo que lo encadenaron a un árbol y lo esposaron durante tres horas. Finalmente fue liberado cuando regresó al coche de policía original.

“Ahora me había encontrado cara a cara con el racismo y era un espectáculo feo”, escribió. “Pero no iba a destruirme”.

Gossett se abrió paso en la pantalla chica como Fiddler en la innovadora miniserie de 1977 “Roots”, que describía las atrocidades de la esclavitud en la televisión. El extenso elenco incluía a Ben Vereen, LeVar Burton y John Amos.

A fines de la década de 1990, Gossett dijo que un policía lo detuvo en la Pacific Coast Highway mientras conducía su Rolls Royce Corniche II restaurado de 1986. El oficial le dijo que parecía alguien que estaban buscando, pero reconoció a Gossett y lo dejó ir.

Fundó la Eracismo Foundation para ayudar a crear un mundo donde el racismo no exista.

Gossett hizo una serie de apariciones especiales en programas como “Bonanza”, “The Rockford Files”, “The Mod Squad”, “McCloud” y una actuación memorable con Richard Pryor en “The Partridge Family”.

FUE INVITADO A FIESTA QUE FUE MASACRADA POR FAMILIA MANSON

En agosto de 1969, Gossett estaba de fiesta con miembros de The Mamas and the Papas cuando fueron invitados a la casa del actor Sharon Tate. Primero se dirigió a casa para ducharse y cambiarse de ropa. Mientras se preparaba para irse, vio una noticia en la televisión sobre el asesinato de Tate. Ella y otras personas fueron asesinadas esa noche por los asociados de Charles Manson.

“Tenía que haber una razón para que escapara de esa bala”, escribió.