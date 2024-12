Muere Sandra Reyes, la reconocida actriz de “Pedro el Escamoso”

Hoy la comunidad colombiana, junto a todos los fanáticos de telenovelas alrededor del mundo, están de luto.

Fue este domingo que el medio noticioso El Tiempo anunció el fallecimiento de la actriz colombiana de 49 años Sandra Reyes, quien llevaba una lucha contra el cáncer de seno.

La actriz fue muy conocida por su papel como Paula Dávila en la novela "Pedro el Escamoso" junto al actor Miguel Varoni, entre otras producciones.

Varoni acudió a las redes sociales para despedirse de su compañera en donde se ve junto a ella en una foto, ambos luciendo sus personajes protagónicos.

"Hasta siempre mi Doctora Paula … sumerce no sabe la falta que me va a hacer !!! Dios me la Bendiga!!! Siempre estará en mi corazón…", escribió en su perfil de Instagram.

El medio Noticias RCN también confirmó la muerte de Reyes, destacando su labor en el papel en "Rigo" y el vacío que su partida ha dejado en la televisión colombiana.

Hasta el momento, no se han dado detalles oficiales de su causa de muerte.