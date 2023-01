CNBC: “Avatar: The Way of Water” recauda $2 mil millones y se convierte en la sexta más taquillera

“Avatar: The Way of Water” de Disney ha superado los $ 2 mil millones en la taquilla mundial, lo que la convierte en la tercera película de James Cameron en alcanzar este punto de referencia.

Solo otras cinco películas han alcanzado esta métrica: "Avatar" original, "Avengers: Endgame", "Titanic" de Cameron, "Star Wars: The Force Awakens" y "Avengers: Infinity War".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Hasta el domingo, “The Way of Water” había recaudado $598 millones de la venta de boletos nacionales y $1,426 mil millones de los mercados extranjeros. La película es la sexta película más taquillera de todos los tiempos y es probable que suba en la clasificación a medida que continúa su carrera en los cines.

“La película ahora se ha unido a ese club de taquilla muy exclusivo y ha hecho que parezca casi sin esfuerzo”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore.

La taquilla ha tenido problemas para recuperarse a raíz de la pandemia, ya que el público pasó a ver más en casa y menos películas llegaron a la pantalla grande. A medida que la industria se recupera, películas como "The Way of Water" han demostrado que los cinéfilos están ansiosos por regresar para ver grandes espectáculos de gran éxito. Y muchos están dispuestos a pagar por proyecciones premium como IMAX o pantallas de gran formato que a menudo tienen un precio más alto.

Si bien “The Way of Water” ha tenido una actuación más apagada de lo esperado en China, como resultado de un aumento en el número de COVID-19 y hospitalizaciones debido al virus, ha generado fuertes ventas de boletos en Francia, Alemania y Corea.

Alcanzar la marca de $2 mil millones es una buena señal para la franquicia Avatar, que tiene tres entregas más programadas para su lanzamiento en los próximos cinco años. También cumple con el objetivo establecido por Cameron, quien previamente había dicho que la película tendría que ser la tercera o cuarta película más taquillera de la historia solo para alcanzar el punto de equilibrio.

"Manteniéndose en línea con la trayectoria profesional de 'rey del mundo de la taquilla' de Cameron, no debería sorprender que la justificación para completar la visión del director para el mundo de Pandora ahora esté innegablemente asegurada y reciba el sello de aprobación de los fanáticos entusiastas de todo el mundo el mundo”, dijo Dergarabedian.

No está claro cuál fue el presupuesto de producción de la película, aunque las estimaciones oscilan entre $ 250 millones y $ 350 millones, sin incluir los costos de marketing.

“The Way of Water” debería continuar generando recibos de taquilla de manera constante, ya que no tiene competencia directa en los cines hasta mediados de febrero, cuando se estrene “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” de Marvel Studios, otra producción de Disney.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Sarah Whitten para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.