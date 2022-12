“Policía del agua”: lo que se necesita para ganar $70,000 al año, según CNBC

La promesa de seguridad laboral y equilibrio entre el trabajo y la vida atrajo a Fernando González a convertirse en operador de agua. Ahora que ha trabajado como tal durante algunos años, considera que su trabajo es mucho más que multar a las personas por usar demasiada agua.

En un día determinado, patrulla vecindarios que van desde tierras de cultivo hasta mansiones en Malibú, en busca de evidencia de que los residentes están desperdiciando agua. Entrega avisos de rociadores con fugas o cuando los residentes usan los rociadores justo después de una tormenta, claro, pero la parte más gratificante de su trabajo es interactuar con los clientes sobre cómo pueden ahorrar agua y por qué es tan importante.

“Somos más una herramienta de enseñanza que una especie de aplicación”, dijo González, de 43 años, a CNBC Make It. “Preferimos pasar más tiempo con los clientes y realmente darles consejos sobre cómo pueden ahorrar, en lugar de simplemente repartir multas en blanco, cobrar el dinero y salir corriendo”.

Embarcaciones, objetos y contaminación es lo que predomina en las orillas del lago Mead tras la sequía que azota al sur de Nevada.

Lo que está en juego nunca ha sido más alto ya que el sur de California y el resto del suroeste de Estados Unidos continúan sus más de 20 años en una mega sequía. Es el período más seco para la región en más de 1,200 años, según Nature Climate Change.

“El cambio climático ha marcado una gran diferencia en cómo se ve afectado nuestro ciclo hidrológico”, dice González. “Ves los lagos agotándose. Ves que la vida silvestre se ve afectada. Puedes ver que los animales están bajando de las montañas a las áreas urbanas para comer porque sus fuentes de alimento se están viendo afectadas donde normalmente viven”.

González ve la línea directa entre el trabajo que hace y afectar el cambio de comportamiento que puede ayudar a conservar los preciados recursos hídricos de California, a pesar de que hablar con los residentes y los equipos de noticias sobre el cambio climático no es para nada lo que se inscribió: “Nunca pensé que estaría usando mi voz como una herramienta”, dice. Pero esta es la realidad de lo que tenemos que hacer para conservar el agua”.

Así es como González gana $70,000 al año, o casi $100,000 con horas extras, como operador de agua en Calabasas, California.

Conseguir el trabajo

González nació y se crió en California y ayudó a administrar el negocio de limpieza de piscinas de su padre hasta los 25 años. Durante ese tiempo, aprendió mucho sobre la química del agua y le encantaba trabajar al aire libre. Cuando tenía 20 años, cambió de carrera para trabajar como gerente de planta en ventas y distribución industrial, pero se dio cuenta de que no le gustaba trabajar en un escritorio y quería algo diferente.

Cuando González notó que sus clientes que trabajaban para una agencia de agua siempre estaban de buen humor, podían pasar mucho tiempo con sus familias e incluso tenían energía para sus pasatiempos, quiso participar.

En 2017, González se inscribió en un colegio comunitario, tomó seis cursos y obtuvo la certificación de la Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado de California para trabajar como operador de agua.

La sequía dramática en 2021, casi tan seca como la de 2002 y uno de los años más secos jamás registrados en la región.

La mayor sorpresa durante sus estudios fue conocer la regulación legal de cómo se mueve el agua en todo el estado de California hasta el condado de Los Ángeles. “Realmente sacó a la luz la escasez de agua aquí en el sur de California”, dice. “Descubrí que el agua proviene del norte de California y en realidad no almacenamos agua aquí en el sur. Así que eso hizo realidad el esfuerzo de conservación del agua”.

Aprender sobre la química del tratamiento del agua (cómo el ácido, el cloro y diferentes químicos afectan el agua) fue un desafío, pero a González le gustó. “Si tienes pasión por algo, siempre encuentras la manera”, dice. “Y descubrí que tenía pasión por esto, y realmente me impactó”.

Los operadores de agua deben tener una licencia de distribución de agua o una licencia de tratamiento. González actualmente tiene ambos. Fue contratado en el Distrito Municipal de Agua de Las Vírgenes, que atiende a unos 75,000 residentes en el oeste del condado de Los Ángeles, en enero de 2020.

Residentes en el Valle Central aseguran que a veces no tienen agua ya que dependen de pozos comunitarios.

Un dia en el trabajo

González se despierta a las 3 a.m., sale de su casa a las 4 a.m., y llega al trabajo a las 5 a.m. Su turno no suele comenzar hasta las 7 a.m., por lo que dedica algunas horas extra por la mañana a patrullar áreas con sequía y trabajar con el Proyecto Agua Pura, una iniciativa para purificar el agua reciclada para su uso continuo.

González disfruta de la variedad de su trabajo. Dependiendo de sus asignaciones para el día, podría estar haciendo lecturas de medidores, excavando para instalar nuevas tuberías o interactuando con los clientes.

Su distrito es uno de los principales usuarios de agua en el estado de California. El año pasado, los clientes usaron un promedio de 205 galones por persona por día, según un informe de Los Angeles Times, y alrededor del 70% del uso residencial de agua es para jardinería.

Con el descenso del nivel del agua, han comenzado a aparecer restos humanos.

Los vecindarios típicos en los que trabaja pueden variar desde lotes unifamiliares tradicionales hasta granjas con caballos, así como mansiones de celebridades propiedad de personas como Kim y Kourtney Kardashian, Dwyane Wade y Kevin Hart, muchos de los cuales han recibido avisos de exceso de uso agua.

Las multas oscilan entre $50 y $100, que a menudo “no son suficientes para disuadir a las personas que tienen los medios y el dinero para pagar”, dice.

Y las infracciones pueden dar lugar a conversaciones incómodas con los propietarios de viviendas que se preocupan de que, si no riegan el césped, sus plantas morirán y el valor de su propiedad podría caer.

Les han enviado advertencias porque han excedido hasta cuatro veces la cantidad de agua que pueden usar.

Pero González les recuerda que si la sequía en California empeora, el uso del agua podría restringirse solo al consumo humano. Las consecuencias podrían ser mucho peores que los céspedes aburridos. “Es desafortunado, pero va a haber una víctima de la sequía, y preferimos que la víctima sea el césped antes que la gente”, dice.

Si un cliente excede su presupuesto de agua demasiadas veces, el distrito instala un limitador de flujo: una lavadora con un orificio de 1/16 de pulgada en el centro que permite que lleguen a la casa poco menos de dos galones de agua por minuto.

Los limitadores de flujo hacen que los clientes vuelvan a priorizar su uso del agua: “Tendrá que comenzar a tomar decisiones sobre lo que es más importante, regar su césped o ducharse, porque no puede hacer ambas cosas al mismo tiempo con el restrictor adentro”, dice González.

La NASA reveló fotos que destacan la dramática situación de la sequía en California.

González aborda su trabajo con empatía: la gente no está desperdiciando agua para ser maliciosa. Por lo general, los clientes solo pagan su factura de agua y no lo piensan dos veces. No es hasta que alguien como él visita su propiedad, encuentra una fuga y trabaja con ellos para repararla, que se dan cuenta de que están desperdiciando agua.

“Es una victoria para todos”, dice González. “En cuanto a la conservación, se desperdicia menos agua y el cliente gana porque su factura de agua se reducirá”.

En general, “una de las mayores recompensas para mí sigue siendo el aspecto de servicio al cliente, de ayudar a la comunidad con lo que hago”, dice.

El futuro del agua

González también trabaja en el Proyecto Agua Pura, una iniciativa que utiliza tecnologías emergentes para tratar el agua reciclada para riego. El objetivo final es llevar el agua tratada a los estándares de consumo seguro algún día.

Por las mañanas, González trabajará en un laboratorio para monitorear el proceso de filtración de tres pasos de la instalación, hacer ajustes al sistema y medir el impacto de cuán pura sale el agua.

Más del 33 por ciento de California se encuentra en una sequía excepcional, la más severa de las cuatro categorías del monitor semanal de sequía.

El Proyecto Agua Pura es una versión a pequeña escala de lo que la instalación espera construir en los próximos cinco a siete años a mayor escala.

A pesar de las terribles circunstancias de hoy, González dice que tiene “muchas esperanzas” sobre el futuro de los esfuerzos de conservación del agua.

“El futuro es brillante para esas tecnologías”, dice. “Creo que con la combinación de personas que realmente conservan el agua y la usan de manera más inteligente... será más flexible no usar el agua que desperdiciarla”.

