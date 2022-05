Muchos padres tienen la intención de enseñar a sus hijos a tener una relación saludable con el dinero, pero terminan por quedarse cortos, aunque la mayoría dice que las lecciones de finanzas personales se enseñan mejor en casa.

Alrededor del 83 % de los adultos dicen que los padres deberían enseñar a sus hijos sobre finanzas personales, según una encuesta de CNBC + Acorns Invest in You.

A pesar de que piensan que deberían ser ellos quienes eduquen a sus hijos sobre los entresijos de las finanzas personales, la mayoría de los padres, de hecho, no están hablando de dinero con sus hijos.

La misma encuesta encontró que solo el 15% de los padres hablan con sus hijos sobre dinero una vez a la semana. Más del 30% dijo que nunca lo discute con sus hijos.

“Es algo similar a hacer que los pájaros y las abejas hablen con sus hijos”, dijo Alex Melkumian, terapeuta matrimonial y familiar con licencia y fundador del Centro de Psicología Financiera en Los Ángeles.

“El dinero y el sexo pueden ser conversaciones intensas, pero son realmente necesarias y pueden ser significativas si se hacen de la manera correcta”.

Dijo que los padres deben entender que pueden sentirse incómodos hablando de dinero porque no era algo que hacían en casa cuando eran niños.

“Esto es algo en lo que van a revertir el ciclo, y cuanto antes puedan comenzar, mejor”, dijo.

COMENZAR A HABLAR DE DINERO TEMPRANO

Los padres pueden hablar de dinero con sus hijos a una edad temprana, tan pronto como sus hijos estén en la escuela primaria.

“Los niños necesitan aprender desde una edad muy temprana que el dinero no es un concepto aterrador”, dijo Debra Kaplan, terapeuta licenciada, autora y oradora con sede en Tucson, Arizona. “Y cuanto más saben al respecto, más pueden sentir una especie de dominio sobre él”.

La forma en que los padres deben comunicarse sobre el dinero variará mucho según la edad del niño, dijo. Con niños pequeños, los padres pueden incluir a sus hijos en actividades en las que presupuestan y gastan, como ir de compras.

“Tenemos que dar contexto [dinero] para un niño”, dijo Kaplan. Eso significa explicarles en términos que entiendan para qué se puede usar el dinero: se puede gastar en cosas como comida o juguetes para niños, o guardar para más adelante.

Estas salidas a menudo brindan oportunidades para hablar sobre el dinero con los niños, como si piden un determinado juguete o alimento que no está en el presupuesto o que no planeaba comprar esa semana. Ese es un momento en que los padres pueden comenzar a modelar comportamientos saludables, según Kaplan.

Digamos, por ejemplo, que está comprando comestibles y su hijo de 5 años pide dos tipos diferentes de galletas.

Puede decir algo como que no puede pagar ambos, o que dos tipos de cookies no están en su presupuesto, lo que su hijo probablemente no entenderá.

En cambio, Kaplan recomienda reconocer que a la familia le gusta comprar galletas, pero elegir una para esta semana y dejar el otro tipo para la próxima.

“Eso comienza a modelar la moderación y el pensamiento estratégico”, dijo.

TENER CONVERSACIONES APROPIADAS PARA LA EDAD

A medida que sus hijos crezcan, puede enseñarles más sobre las opciones que tienen en torno al dinero.

Mac Gardner, un planificador financiero certificado con sede en Tampa, Florida, escribió un libro llamado "Los cuatro osos del dinero" para hacer precisamente eso. Se dio cuenta con sus propios hijos y durante el alcance que hizo con niños en edad escolar que la mayoría sabía que el dinero era para gastar, pero muy pocos decían que debía ahorrarse. Casi ningún niño sabía que podía invertir dinero o donarlo para ayudar a otros necesitados.

En su libro, Gardner les presenta a los niños las cuatro opciones que tienen para ganar dinero con osos: el oso que gasta, el oso que ahorra, el oso que invierte y el oso que da.

“Queríamos hacerlo lo más simple posible”, dijo Gardner, fundador y director de educación de FinLit Tech. “Si al menos podemos proporcionar a nuestros hijos esas cuatro funciones básicas, pueden salir al mundo”.

También está desarrollando un juego, llamado Berryville, que ayudará a los niños a poner en práctica estas ideas financieras de una manera divertida.

“Si podemos educar a más niños en comunidades desatendidas y pasadas por alto y educarlos temprano sobre cuáles son sus opciones y tener historias sobre invertir y dar y no solo gastar y ahorrar, haría cosas realmente asombrosas en la sociedad”, dijo.

PRIMERO ARREGLA TU RELACIÓN CON EL DINERO

Los padres que no crecieron con mucha educación financiera o una relación sólida con el dinero pueden tener que dedicar algún tiempo a educarse para asegurarse de que están transmitiendo hábitos saludables a sus hijos.

“El primer paso es que tienen que ver lo que falta en su propio mundo para poder modelar o enseñar a sus hijos de una manera más saludable”, dijo Kaplan. “Tienen que ser conscientes de sus propios comportamientos y relaciones y vida emocional con el dinero”.

Si el dinero lo pone ansioso, es importante tratarlo para que no le enseñe a sus hijos a tener miedo de las finanzas.

“Cuando no tienes confianza en tus propias decisiones financieras, es importante mantenerlo contenido”, dijo Melkumian, y agregó que los niños son intuitivos y captan el estrés de sus padres en torno al dinero, incluso si no lo entienden.

Hay muchos recursos disponibles para que los padres aprendan más sobre finanzas personales, dijo Gardner. Recomienda a los padres que investiguen un poco antes de elegir uno para asegurarse de que les brinde información de calidad.

Melkumian también dijo que aprender sobre el dinero puede ser algo que padres e hijos hagan juntos. Y, si los padres han cometido errores con el dinero, puede ser saludable ser honesto con sus hijos al respecto y usarlo como una oportunidad de aprendizaje.

“Decirle a sus hijos la verdad es extremadamente poderoso”, dijo Melkumian.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Carmen Reinicke para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.