Pon tu alarma. Los clientes de Southwest Airlines solo tienen un día para que la compañía comience a cobrar por facturar equipaje por primera vez en más de medio siglo.

A partir del miércoles, Southwest pondrá fin a su política general de "dos maletas vuelan gratis".

Era un beneficio sagrado tanto para los clientes como para los ejecutivos veteranos de la aerolínea, lo que diferenciaba a la aerolínea de la competencia. Sin embargo, las tarifas de equipaje generaron casi $7,300 millones para las aerolíneas estadounidenses el año pasado, según datos federales, y los ejecutivos de Southwest, que desde hace tiempo han prometido mantener la política, se han visto presionados para aumentar los ingresos.

La aerolínea aún no ha dicho cuánto cobrará por facturar equipaje, pero sus competidores generalmente cobran entre $35 y $40 por la primera maleta facturada en vuelos nacionales, aunque hay algunas excepciones.

Además de comenzar a cobrar por el equipaje facturado, Southwest ha anunciado cambios importantes en su modelo de negocio durante el último año, como la eliminación de los asientos libres. La aerolínea también estrenará boletos de clase económica básica, como los que venden Delta Air Lines, American Airlines y United Airlines, el miércoles.

Esto es lo que los viajeros deben saber sobre el fin del equipaje gratuito en Southwest:

¿Qué está cambiando?

Southwest ya no ofrecerá dos maletas facturadas gratis para muchos boletos comprados a partir del miércoles. Para los boletos comprados antes de esa fecha, un portavoz de Southwest afirmó que la aerolínea respetará las condiciones de esas tarifas, como la de las dos maletas facturadas gratis.

Las tarifas se aplicarán a las tarifas Basic, Wanna Get Away Plus y Anytime.

Southwest anunció la política en marzo tras meses de presión por parte de la empresa activista Elliott Investment Management, que adquirió una participación en la aerolínea el año pasado y obtuvo cinco puestos en la junta directiva, impulsando cambios importantes en la compañía, como la facturación gratuita de maletas, la posibilidad de cambiar los boletos y la asignación de asientos.

¿Existen exenciones?

Sí. Los viajeros con estatus de primer nivel en el programa de fidelización Rapid Rewards de Southwest recibirán dos maletas facturadas gratis, al igual que los clientes con las tarifas Business Select, la más alta.

Los clientes con una tarjeta de crédito de marca compartida de Southwest Airlines y sus acompañantes que reserven juntos con la misma tarjeta no pagarán por su primera maleta facturada estándar.

Los miembros viajeros frecuentes de la Lista A, el segundo nivel más alto del programa de fidelización, también recibirán su primera maleta facturada gratis.

Nuevo tipo de tarifa: Básica

Southwest también comenzará a vender boletos en clase económica básica el miércoles.

Con la nueva tarifa básica, los clientes no podrán realizar cambios en sus boletos, serán de los últimos en embarcar y sus créditos de tarifa vencerán en seis meses, en comparación con los 12 meses de otras clases de boletos.

Además, la aerolínea elimina su tarifa Wanna Get Away, que era el boleto de menor categoría antes de los cambios.

La aerolínea comenzará a asignar asientos a los pasajeros, poniendo fin a su marca registrada de 50 años de permitir a los pasajeros elegir sus asientos.

¿Qué pasa con los asientos asignados?

Southwest es conocida desde hace décadas por su modelo de asientos libres. Los clientes fieles suelen facturar obsesivamente un día antes de su vuelo con la esperanza de conseguir un horario de embarque favorable.

Pero a finales de este año, Southwest anuncia que empezará a vender billetes para vuelos de 2026 con asignación de asientos. También está equipando sus aviones con asientos con espacio adicional para las piernas, como muchos de sus competidores, que ofrecen precios más altos.

¿Podrá Southwest manejarlo?

Los ejecutivos de Southwest han comunicado al personal que esperan que los pasajeros lleven más equipaje (las políticas de equipaje de mano gratuito no cambiarán) y han afirmado que la aerolínea está instalando compartimentos superiores más grandes en su flota de Boeing, lo que debería facilitar la afluencia de equipaje de mano.

Los ejecutivos también han indicado que el personal dispondrá de impresoras móviles de etiquetas de equipaje en las puertas de embarque y los vestíbulos del aeropuerto para ayudar a los clientes.

¿Está la gente enojada?

Southwest apenas puede publicar en redes sociales, ni siquiera sobre bebés y cachorros a bordo, sin recibir comentarios indignados por el cambio en la política de equipaje.

Pero el director ejecutivo Bob Jordan declaró a CNBC el mes pasado que el anuncio del cambio de política que la compañía hizo el 11 de marzo no ha disuadido a los clientes.

"No hemos visto ninguna baja de reservas ese día ni después", declaró en "Squawk on the Street" el 24 de abril.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Leslie Josephs para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.

