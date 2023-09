Tener un trabajo que te guste puede no sólo hacer que el día a día sea más fácil, sino que también parece mejorar tu satisfacción general con la vida.

Los estadounidenses dicen que tener una carrera que disfrutes es el factor más importante para vivir una vida plena, según un nuevo estudio de Pew Research. Más del 70% de los encuestados dice que tener un trabajo o una carrera que les guste es un factor extremadamente importante para vivir una vida plena. Sólo el 24% de las personas dijo que tener mucho dinero es igualmente importante.

Este es el porcentaje de estadounidenses que dicen que cada elemento es extremadamente o muy importante para vivir una vida plena, según Pew Research:

1. Tener un trabajo o carrera que les guste: 71%

2. Tener amigos cercanos: 61%

3. Tener hijos: 26%

4. Tener mucho dinero: 24%

5. Estar casado: 23%

Aún así, el dinero puede facilitarle la obtención de las cosas que, en última instancia, le brindan satisfacción, y el 49% de los estadounidenses está de acuerdo en que tener mucho dinero es “algo importante” para vivir una vida plena.

Es más, la mayoría de los estadounidenses dicen que necesitan ganar al menos $100,000 dólares al año sólo para estar cómodos, según la encuesta más reciente de CNBC Your Money.

Pero al final del día, las personas parecen ver más valioso en pasar tiempo haciendo las cosas que disfrutan con las personas que aman.

EL DINERO SE VUELVE MENOS IMPORTANTE CON LA EDAD

Si bien los adultos en general no parecen poner demasiado énfasis en sus ingresos en términos de sentirse realizados, los adultos más jóvenes todavía están encontrando su camino, encontró Pew.

Aunque sólo el 24% de todos los adultos dice que el dinero es muy importante para su sentimiento de satisfacción, ese porcentaje aumenta al 35% entre las edades de 18 a 29 años, informa Pew.

No es demasiado sorprendente ver a jóvenes profesionales, que pueden tener dificultades para calcular sus presupuestos personales, imaginar que más dinero mejoraría sus vidas. Es probable que muchos de estos adultos jóvenes estén terminando la universidad y entren a la fuerza laboral por primera vez.

Por otro lado, los adultos mayores encuestados eran los menos propensos a decir que el dinero es muy importante.

De hecho, la proporción de encuestados que dicen que el dinero es muy importante para la realización de la vida se reduce para cada grupo de edad. Aquí está el porcentaje de cada grupo de edad que dice que el dinero es extremadamente importante para sentirse realizado:

De 18 a 29 años: 35%

De 30 a 49 años: 26%

50 a 64 años: 19%

65 años y más: 13%

Un experto colaborador de CNBC, pasó cinco años estudiando a 233 millonarios para conocer sus hábitos y su forma de pensar.

QUIZÁS NO NECESITES MUCHO DINERO PARA VIVIR UNA VIDA PLENA

Las investigaciones respaldan la idea de que más dinero no necesariamente equivale a mayor felicidad o satisfacción.

El factor más importante para mantener nuestras vidas felices y saludables son las relaciones positivas, según un estudio de Harvard de 85 años de duración.

Y otro estudio de la Universidad de Pensilvania encontró que ingresos más altos se correlacionaban con niveles más altos de felicidad, pero solo si, para empezar, uno estaba contento en general. Los investigadores encontraron que las personas que informaron niveles más bajos de satisfacción con la vida no mejoraron su estado de ánimo con mayores ingresos.

El millonario Ramit Sethi anima a sus seguidores a centrarse en sus valores y pasiones para construir una vida rica. Ganar más dinero puede ayudarte a lograrlo, pero simplemente ajustar tu presupuesto para reflejar tus prioridades también puede hacerte sentir más rico, dice.

"El dinero crea significado, y eso es realmente una parte central de una vida rica", dijo Sethi anteriormente a CNBC Make It.

La empresaria inmobiliaria y también millonaria Barbara Corcoran está de acuerdo: el dinero no puede resolver todos sus problemas.

“La falacia de la codicia es que hay tantas personas ricas y miserables como pobres y miserables”, dijo Corcoran a CNBC Make It a principios de este año. “El dinero no tiene nada que ver con ser más feliz. Realmente no es así”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Kamaron McNair para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.