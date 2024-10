¿No te decides si comprar o arrendar un auto? Mira lo que aconsejan expertos

Un carro nuevo pierde de 10% a 15% de su valor anualmente, de acuerdo con Bankrate.com.

Pero si a eso se le añade que tras la pandemia del COVID-19 escaseó el inventario, y los precios aumentaron enormemente, así como los intereses, muchas personas se vieron forzadas a adquirir préstamos que ahora mismo no podrían cubrir si vendieran su auto.

Es por ello que, bajo las actuales circunstancias del mercado, algunos expertos recomiendan a quienes estén en busca de un vehículo, considerar seriamente si sería mejor arrendarlo.

"Es una gran ventaja que tenemos, además de que podemos estar cambiando de carro", dice Fernanda Rivera, quien recomienda el arrendamiento de un auto.

Aunque hay quienes están convencidos de que es mejor ser propietario de un vehículo .

"Me gusta tener lo propio. No me gusta estar rentando. Sale más dinero", comenta Fernando Celada, quien tiene su propio vehículo.

Otros consideran que es cuestión del mantenimiento.

"Ahorra uno, si uno sabe cuidar su carro y sabe darle su buen servicio, da toda la manera de no gastar mucho", indica Judith García, quien también es dueña de su auto.

Quienes recomiendan el arrendamiento, enfatizan que el propietario podría ahorrar mucho en mantenimiento, pues las garantías estarán vigentes mientras tenga el vehículo.

Por ser un vehículo nuevo, tendrá menos posibilidades de descomponerse y los pagos mensuales suelen ser más bajos que los de un préstamo vehicular.

Al finalizar el término de un vehículo arrendado, el consumidor tiene 3 opciones: comprarlo por el valor residual garantizado, intercambiarlo por su valor actual o entregarlo a la agencia, para evitar que pierda más valor.

Quienes deseen arrendar un auto deben considerar las circunstancias personales. Si la persona maneja distancias largas, el arrendamiento del vehículo no es recomendable, porque las millas son restringidas.

Tampoco es recomendable para quienes crean que el carro podría dañarse o desgastarse por el tipo de uso que le darán.

Bankrate.com posee una calculadora gratuita que permite calcular los costos al arrendar o comprar un vehículo. Si dispones del precio de compra del auto, el costo del pago inicial y la tasa de interés, podrás comparar, con esa calculadora, el costo neto de ambas opciones y decidir cuál es la que más te conviene.

Este tipo de contrato es una decisión muy personal. Pero si la persona cuida mucho sus vehículos y no hace viajes largos, un arrendamiento podría permitirte siempre manejar un carro con la tecnología más avanzada.

Sin embargo, es importante considerar que el carro nunca te pertenecerá y, si continúas arrendando, siempre estarás haciendo pagos. Ese es un factor que hay que considerar en la decisión final.