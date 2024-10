¿Qué es un bebé arcoíris y por qué a algunos padres no les gusta el término?

Después de 24 horas de trabajo de parto agotador mental, emocional y físicamente, Teresa Mendoza conoció a su hija. Pero, un día después de la fecha prevista de parto, la bebé murió.

"Sylvia fue mi primer embarazo", le dice la enfermera afincada en Washington a TODAY.com, y agrega que su embarazo fue rutinario.

"Tenía cabello oscuro, dedos largos y pies grandes; nos gusta pensar que hubiera sido bailarina", recuerda Mendoza. "Nuestras familias pudieron estar allí, conocerla y abrazarla, celebrar su existencia y lamentar su muerte hasta que nos despedimos".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Sin embargo, este no fue el último embarazo de Mendoza. La última vez que habló con TODAY.com, estaba embarazada de su cuarto hijo, su "bebé arco iris".

¿Qué es un bebé arcoiris?

Un “bebé arcoíris” es un término que se utiliza para describir a los niños nacidos después de un aborto espontáneo, un nacimiento sin vida o una muerte neonatal, como un arcoíris al final de una tormenta. La Asociación Estadounidense del Embarazo afirma que los bebés arcoíris simbolizan “esperanza, sanación y algo hermoso después de un período oscuro y turbulento. Es muy parecido al símbolo de promesa y luz del arcoíris”. Incluso existe un Día del Bebé Arcoíris: el 22 de agosto.

Pero el embarazo después de una pérdida no es todo sol y arcoíris. Muchas mujeres experimentan una variedad de emociones, desde miedo hasta alegría y todo lo demás.

¿Cuáles son los conceptos erróneos sobre el bebé arcoíris?

"Uno de los mayores errores de concepto es que los padres ya no sufren por un embarazo posterior sano", dijo a TODAY Parents la Dra. Rayna D. Markin, psicóloga clínica y profesora adjunta de asesoramiento en la Universidad de Villanova. "Por el contrario, los embarazos posteriores pueden reactivar el apego de una persona al bebé perdido y los sentimientos de pérdida".

Markin, que se especializa en pérdida de embarazos e infertilidad, dijo que es común experimentar una ansiedad intensificada como "un veterano que regresa de la guerra y ve el peligro en cada esquina".

¿Por qué algunos padres rechazan el término bebé arcoíris?

Mendoza dice que la referencia a la tormenta y al arcoíris puede no ser la mejor imagen para describir la pérdida de un embarazo o un bebé. "Referirse a cualquier cosa que tenga que ver con ella como oscuridad o tormenta parecía centrarse estrictamente en su muerte en lugar de en su vida real", comparte.

"La pérdida de un embarazo o un bebé ya está muy estigmatizada y envuelta en familias que se sienten aisladas y presionadas a 'seguir adelante'", dice. "Mis hijos son hermanos. Uno de ellos está muerto y los demás están vivos. No siento la necesidad de llamar a su existencia de otra manera que no sea que son los hermanos de su hermana y ella es su hermana".

Meg Konig, fotógrafa y madre de Colorado, escuchó el término por primera vez poco antes de perder a su hija, Hope. Cuando dio a luz a su hijo, Everett, después de su pérdida, Konig dice que no estaba "enamorada" de la idea de llamar a su recién nacido un bebé arco iris, en parte porque no quiere definir Everett en relación con Hope.

"Para mí, el término se alineaba con la idea de que no habríamos 'intentado tener otro bebé' si hubiéramos tenido un parto exitoso en nuestro embarazo anterior", dice Konig. "Han pasado muchos años desde nuestro aborto espontáneo, pero cuando pienso en perder a Hope y luego en tener a nuestro hijo Everett, pienso en ello como dos eventos separados".

Konig publicó sus pensamientos en un ensayo en Colorado Springs Moms Collective y descubrió que no estaba sola en su incomodidad con el término.

Su bebé Hope no fue "una especie de evento tumultuoso que tuvimos que superar", escribió Konig. Ella no fue la tormenta: "Queremos recordarla, a ella misma, como el arco iris".

La madre de cuatro hijos se hizo eco de la sensación de Mendoza de que existe la presión de "superar" o "seguir adelante" después de una pérdida. Las tormentas pasan y luego aparece un arcoíris. La pérdida no se aclara como lo hace una tormenta.

"La pérdida no se puede comparar ni medir. Mi pérdida con Hope me impactó profundamente y tuve que trabajar en ella durante mucho tiempo", dice. "El tiempo que lleva el duelo varía según cada persona y no había un libro de reglas ni un cronograma general para el duelo".

¿Cómo se siente estar embarazada después de una pérdida?

Cuando Lida Mullarkey quedó embarazada después de dos abortos devastadores, mantuvo ocultas las ecografías de su hija.

“Estaban ahí para mí, pero no quería que otras personas las vieran”, dijo Mullarkey a TODAY.com. “Tenía todos estos pensamientos irracionales. Como, si publico un anuncio de embarazo en Facebook, lo voy a gafar. O si me emociono, lo voy a gafar”.

Preocupada por la posibilidad de comenzar a sangrar en cualquier momento, Mullarkey luchó por establecer un vínculo con su bebé durante el embarazo.

“Tenía miedo de encariñarme”, dijo.

¿Cómo manejar el estrés del embarazo después de una pérdida?

Existen diferentes maneras de manejar la ansiedad durante el embarazo de un bebé arcoíris. La Dra. Jessica Zucker, psicóloga de Los Ángeles especializada en salud mental materna y reproductiva de la mujer, recomienda grupos de apoyo y meditaciones con mantras.

"Un mantra que puede ser particularmente reconfortante durante este período es: 'En este momento, estoy embarazada. Todo está bien'", dijo Zucker a TODAY.com.

"Recordarte a ti misma que este embarazo avanza de manera saludable puede ser algo poderoso que apreciar en medio del miedo".

Erica McAfee, quien presenta el podcast "Sisters in Loss", perdió a su hijo Brandon Jr. al nacer y a su hija, Brielle, cuando tenía 18 semanas de embarazo. Al principio, a McAfee también le resultó difícil celebrar la vida que estaba creciendo dentro de ella.

"Al principio tenía mucha ansiedad y miedo", dijo McAfee a TODAY.com. "Estaba abrumada por todos esos '¿Qué hubiera pasado si…?'"

Con el apoyo de un terapeuta, McAfee comenzó a escribir un blog sobre su experiencia de embarazo arcoíris y comenzó a conectarse con madres que habían experimentado pérdidas.

"Fue muy terapéutico para mí", dijo. "Comencé a celebrar cada hito. Cuando llegué a las 24 semanas, lo celebré porque no llegué a las 24 semanas en mi embarazo anterior. Me di permiso para apreciar mi cuerpo en crecimiento. No quería que mi bebé sintiera estrés. No quería transferirle energía negativa".

¿Cómo puedes ayudar a una amiga que está embarazada después de una pérdida?

Para quienes apoyan a una amiga durante un embarazo de arcoíris, Zucker aconseja evitar frases hechas como: "Al menos te quedaste embarazada de nuevo", "Todo sucede por una razón" y "Dios tiene un plan".

"En lugar de eso, intenta decir: 'Estoy aquí para ti' o '¿Cómo es estar embarazada después de tu pérdida?", dijo la creadora de la campaña #IHadaMiscarriage. "Pasar por alto su pérdida, incluso si crees que eso es lo que ella quiere, no hace que el embarazo actual esté menos plagado de miedo. Reconocer su embarazo anterior puede resultarle de validación y mostrarle que eres una amiga que está a tu lado en los momentos difíciles y también en los de celebración. Sé una amiga que pueda soportar ambas cosas".