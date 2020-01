¿Qué le dirán a sus hijos?: Greta Thunberg a los líderes mundiales

Davos (Suiza).- La joven activista Greta Thunberg arremetió este martes contra los líderes políticos y económicos por haberse "rendido" en la lucha contra el calentamiento global, y por haber antepuesto los intereses económicos inmediatos a la necesaria transición ecológica.

"Me pregunto qué dirán a sus hijos ante este caos", ha dicho Thunberg al auditorio que escuchaba su intervención principal en el Foro Económico Mundial de Davos.

Thunberg, que ya por la mañana participaba con otros jóvenes en un panel en el que ha señalado que "nada se ha hecho" en la lucha contra el cambio climático en los últimos tiempos, ha insistido en la necesidad de no esperar más y acabar a partir de ya con el uso de combustibles fósiles.

Así, ha reclamado a todos los dirigentes económicos y políticos que acaben inmediatamente con las inversiones para la extracción de combustibles fósiles, así como con los subsidios que favorecen su uso.

La activista sueca ha tenido su segunda y principal intervención después de la del presidente estadounidense Donald Trump, quien ante los asistentes de Davos se ha sumado a la iniciativa de plantar un billón de árboles promovida por este foro. En silencio ella previamente escuchó las palabras de Trump.

"Plantar árboles está bien pero ni de lejos se acerca a lo que es necesario hacer", ha dicho Thunberg, para quien no se trata ya de reducir las emisiones de carbono, sino acabar con ellas para siempre si se pretende lograr el objetivo de París de que la temperatura del planeta no suba más de 1,5 grados.

Además, ha dicho comprender que a todo el mundo le preocupe que Estados Unidos abandone el Acuerdo de París, pero ha reprochado que a nadie le preocupe o indigne que todos los firmantes lo estén ya "incumpliendo".

Ha reconocido que la transición ecológica es un proceso duro, sobre todo económicamente pero no por ello se debe renunciar a ella. Por eso ha insistido en la necesidad de afrontar esta transición poniendo "todas las cartas sobre la mesa".

La activista sueca ha dirigido su mensaje sobre todo a los dirigentes políticos, a quienes ha señalado que no le puede "importar menos" su afiliación política. Para ella, tanto la derecha como la izquierda y el centro "han fracasado" en la lucha contra la emergencia climática.

Y ha criticado también las "palabras vacías" y las "promesas" de quienes hablan del clima queriendo dar la impresión de que están actuando, cuando en el fondo no lo hacen.

La joven de diecisiete años ha lamentado además que los adultos llamen a los niños como ella pesimistas y les pidan que no se preocupen por estos asuntos, pero después no hagan nada ellos para solucionarlos.

Greta Thunberg ha iniciado este discurso recordando que cuando vino a Davos por primera vez el año pasado ya advirtió de que nuestra casa, el planeta Tierra, estaba "en llamas" y un año después, ha lamentado, sigue igual.

"Nuestra casa está aún en llamas y su inacción aviva las llamas cada hora. Les pedimos que actúen si aman a sus niños por encima de todo lo demás", ha concluido.

“Así que lo hacen o van a tener que explicar a sus hijos por qué se han rendido en lo que respecta a la meta de 1.5 grados. Rendirse sin siquiera haberlo intentado. Estoy aquí para decirles, que a diferencia de ustedes, mi generación no se rendirá sin haber dado la pelea”.

Panel con activistas

Más temprano en un panel cuatro jóvenes activistas climáticos, incluida Thunberg, dijeron a las élites reunidas en el Foro Económico Mundial de Davos que no están haciendo suficiente para combatir la emergencia climática, y advirtieron que se está acabando el tiempo.

En una mesa redonda los cuatro dijeron confiar en que su generación ha encontrado su voz y puede trabajar con los poderosos para conseguir los cambios necesarios para limitar el cambio climático. Sin embargo, Thunberg dijo que no se había hecho suficiente.

“Tenemos que empezar a escuchar a la ciencia y tratar esta crisis con la importancia que merece”, dijo la activista, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegaba Davos antes de ofrecer un discurso. Trump ha sacado a su país del Acuerdo de París para limitar el cambio climático y cruzado críticas con Thunberg en medios sociales.

“No podemos resolverlo sin tratarlo como una auténtica crisis”, afirmó Thunberg. La adolescente sueca se hizo famosa por celebrar una huelga estudiantil semanal, iniciando un movimiento global y recibiendo el premio de la revista Time a la persona del año 2019.

La gente está más concienciada ahora sobre el calentamiento global, señaló. “Parece que el clima y el medio ambiente son ahora un tema candente, gracias a la presión de los jóvenes”.

Los demás participantes en la mesa redonda mostraron la misma energía y emoción al hablar de los efectos del calentamiento global y de cómo debían jugar un papel central concienciando e insistiendo en que se hagan cambios.

“La generación mayor tiene mucha experiencia, pero nosotros tenemos ideas, tenemos energía y tenemos soluciones”, dijo Natasha Wang Mwansa, activista de 18 años de Zambia y que defiende los derechos de mujeres y niñas.

Salvador Gómez-Colón, que reunió fondos e hizo labores de concienciación después de que el huracán María devastara su Puerto Rico natal en 2017, dijo que los activistas jóvenes hacen algo más que hablar.

“No estamos esperando cinco, 10, 20 años para emprender las acciones que queremos ver. No somos el futuro del mundo, somos el presente, estamos actuando ahora. No vamos a esperar más”.

El momento de actuar es este, afirmó Thunberg, señalando que convertir el tema en prioridad no significa nada si el mundo no aborda la emergencia climática.

“No soy una persona que pueda quejarse de que no se oye mi voz. Se me oye todo el tiempo”, bromeó. “Pero en general, la ciencia y la voz de los jóvenes no están en el centro de la conversación”.

Autumn Peltier, comisionada jefa de agua para la Anishinabek Nation, que representa a pueblos indígenas en Canadá, dijo que no habían viajado al Foro Económico Mundial buscando elogios. “No quiero sus premios. Si van a premiarme, prémienme ayudando a encontrar soluciones y ayudando a traer cambios”.

Thunberg citó un informe de 2018 del comité científico de Naciones Unidas que calculó la cantidad de dióxido de carbono adicional que puede absorber la atmósfera antes de que la temperatura global media suba más de 1.5 grados Celsius (2.7 grados Fahrenheit).

Los líderes internacionales acordaron mantenerse bajo ese umbral cuando firmaron el Acuerdo Climático de París en 2015, pero los expertos advierten que las posibilidades de hacerlo se están esfumando. “Estos números no son la opinión política ni la postura política de nadie”, dijo la activista. “Esta es la mejor ciencia disponible en este momento”.