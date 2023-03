Este domingo, celebra la exclusiva programación especial de Semana Santa solo por Telemundo

MIAMI, Florida - Llegó una de las celebraciones más esperadas: la conmemoración de la Semana Santa.

Es por esto, que la cadena televisiva de Telemundo se unirá a la celebración con transmisiones en español desde el Vaticano y por supuesto no podría faltar su programación especial.

Así que prepárate para la celebración con Telemundo. A continuación te incluimos todos los detalles:

¿CUÁNDO PUEDO VER LA PROGRAMACIÓN EN VIVO?

La festividad de Semana Santa comenzará con la Misa del Domingo de Ramos este domingo 2 de abril a las 6:30 a.m. ET / 5:30 a.m. CT/ 3:30 a.m. PT desde la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, Roma.

La transmisión, conducida por Jessica Carrillo de Al Rojo Vivo, se retransmitirá en la costa Oeste a las 11:00 a.m. del Pacífico.

Además, Telemundo emitirá el domingo 9 de abril a las 6 a.m. ET/ 5 a.m. CT /3 a.m. PT. la Misa de Domingo de Pascua y la Celebración de la Resurrección de Jesús directamente desde la Basílica de San Pedro en una transmisión que se llevará a cabo nuevamente a las 10 a.m. ET /9 a.m. CT / 7 a.m. PT.

Esta será conducida por los reconocidos presentadores: Lourdes Stephen de Al Rojo Vivo y Daniel Arenas de Hoy Día.

CELEBRA CON LA FAMILIA A TRAVÉS DE LA PANTALLA

Para conmemorar la Semana Santa, Telemundo transmitirá la película "La Pasión de Cristo" el viernes 7 de abril a las 8:30 p.m. ET / 7:30 p.m. CT, dirigida por Mel Gibson.

Pero eso no es todo. El sábado, 8 de abril a las 4 p.m. ET / 3 p.m. CT / 1 p.m. PT, la audiencia podrá ver "Jesús de Nazaret", la película que cuenta la historia de Jesucristo, el Hijo de Dios.

AHORA CON UNA VARIEDAD DE OPCIONES PARA SINTONIZAR

La cadena televisiva le brinda a la audiencia la opción de sintonizar la programación de Semana Santa en vivo por Telemundo, ponerse al día a través de la app de Telemundo, o incluso visitando la página digital Telemundo.com.

Como bien saben estamos atentos a sus comentarios, por lo que la audiencia podrá unirse a la conversación a través de las redes sociales de Instagram, Facebook, y Twitter vía @Telemundo.