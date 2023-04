Este domingo, cobertura especial de la Misa de Pascua en vivo por Telemundo

MIAMI, Florida - Desde la Ciudad del Vaticano en Roma, la cadena Telemundo transmitirá este 9 de abril la Misa de Domingo de Pascua en español bajo la conducción de Lourdes Stephen y Daniel Arenas.

Telemundo se une a la celebración solemne con transmisiones en español desde el Vaticano, además de programación especial.

La cadena Telemundo emitirá este domingo 9 de abril a partir de las 6 a.m. ET/ 5 a.m. CT /3 a.m. PT la cobertura especial de la Misa de Domingo de Pascua y la Celebración de la Resurrección de Jesús directamente desde la Basílica de San Pedro en una transmisión que se llevará a cabo nuevamente a las 10 a.m. ET /9 a.m. CT / 7 a.m. PT.

Esta será conducida por los reconocidos presentadores: Lourdes Stephen de Al Rojo Vivo y Daniel Arenas de Hoy Día.

CELEBRA CON LA FAMILIA A TRAVÉS DE LA PANTALLA

Para conmemorar la Semana Santa, Telemundo transmitirá la película "La Pasión de Cristo" el viernes 7 de abril a las 8:30 p.m. ET / 7:30 p.m. CT, dirigida por Mel Gibson.

Pero eso no es todo. El sábado, 8 de abril a las 4 p.m. ET / 3 p.m. CT / 1 p.m. PT, la audiencia podrá ver "Jesús de Nazaret", la película que cuenta la historia de Jesucristo, el Hijo de Dios.

AHORA CON UNA VARIEDAD DE OPCIONES PARA SINTONIZAR

La cadena televisiva le brinda a la audiencia la opción de sintonizar la programación de Semana Santa en vivo por Telemundo, ponerse al día a través de la app de Telemundo, o incluso visitando la página digital Telemundo.com.

Como bien saben estamos atentos a sus comentarios, por lo que la audiencia podrá unirse a la conversación a través de las redes sociales de Instagram, Facebook, y Twitter vía @Telemundo.