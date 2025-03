Nueve estudiantes de Fort Bend ISD resultaron afectados en accidente de autobús

HOUSTON - Nueve niños resultaron heridos en un accidente que involucró a un autobús del Fort Bend ISD y una camioneta en el centro de Houston.

El accidente ocurrió a eso de las 9:55 entre la cuadra 1500 de Rusk Street y la Crawford Street.

Según el Departamento de Bomberos, en el autobús había 47 personas abordo, 9 niños fueron transportados al Texas Children's Hospital para recibir atención médica.

@HoustonFire responded to a minor accident at 1502 Rusk involving a Fort Bend ISD school bus and an SUV enroute the Daikin Park. There were 47 people on board the bus (adults & 5th graders). Nine children were transported to Texas Children’s Hospital as a precaution. #HFD