Dos adolescentes planeaban ataque masivo en Memorial High School, según el FBI

HOUSTON – Dos adolescentes fueron detenidas tras ser acusadas de planear un ataque masivo en Memorial High School, en Houston. De acuerdo con el FBI y la policía escolar del distrito Spring Branch ISD, las jóvenes tenían un plan detallado para colocar bombas y disparar contra estudiantes.

Las sospechosas, de 15 y 16 años, fueron arrestadas antes de que pudieran ejecutar el ataque. Una de ellas, estudiante de Willis High School, está detenida por otros cargos no relacionados, mientras que la otra permanece bajo custodia en el condado de Harris.

Las autoridades señalaron que el plan, compartido en redes sociales, contenía detalles alarmantes que lo hacían creíble. "Estamos tratando este asunto con la máxima urgencia y compromiso, ya que no toleraremos amenazas de violencia en nuestras escuelas", indicó un comunicado de la oficina del alguacil.

El FBI, en conjunto con el departamento de policía de Spring Branch ISD, detectó la amenaza en sus primeras etapas.

#BREAKING FBI Houston received information yesterday that two underage teenagers from the Houston area were plotting a mass casualty attack at a local school. Our Threat Mitigation Team immediately responded to help @houstonpolice & @MCTXSheriff identify and arrest them. #HouNews pic.twitter.com/FjzPJpGQ0e