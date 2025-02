Capturan al sospechoso de violación en la Universidad de Houston tras 10 días de búsqueda

HOUSTON - La intensa búsqueda de Eric Latroy Brown, de 40 años, quien era buscado por una agresión sexual en el estacionamiento de la Universidad de Houston, llegó a su fin. Brown fue arrestado por la Policía de Metro de Houston tras ser localizado cerca de las calles Texas y Emanuel, alrededor de las 2:50 p.m., según informó el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos

Today at approximately 3pm, Eric Brown, accused to sexually assaulting a UH student at knifepoint on 2/7/25, was arrested at the Texas and St. Emanuel St intersection.



Authorities say Brown was riding the METROrail when a civilian recognized him. Photo c/o officers on scene. pic.twitter.com/8noOD9BIhI