¿Debería un abuelo separar a un nieto de sus padres?, lo que dicen los expertos

La situación familiar de la actriz mexicana Maribel Guardia ha vuelto a traer a la discusión pública la pregunta de si los abuelos tienen derecho a exigir la custodia de sus nietos.

Por lo general, los problemas familiares o las relaciones complicadas entre suegras y nueras generan conflictos que pueden afectar la convivencia, y en algunos casos, el bienestar de los niños.

Según los abogados, las abuelas suelen buscar la custodia de sus nietos cuando existen situaciones graves como abandono, negligencia, muerte de los padres o violencia.

Sin embargo, los tribunales suelen ser muy cuidadosos al evaluar estos casos y tomar decisiones cuando se trata de menores de edad. En ocasiones, personas que sufren de adicción a las drogas o algún familiar cercano, como los padres o suegros, intentan asumir la custodia de los menores para garantizar su seguridad. En algunos casos lo logran, y en otros no.

En el caso de una abuela que entrevistamos, ella contó que solicitó la custodia de su nieto para darle una mejor calidad de vida.

“Lo que quiero es darle lo mejor a mi nieto. Mucha gente me dice: ‘Ya deja la cosa ahí, déjalo’. No puedo. Amo a ese niño. Sé que no es mío, pero ¿qué puedo hacer?”, dijo la abuela, quien pidió mantener su identidad en anonimato.

Este tipo de situaciones ocurre en muchas familias y, según los psicólogos, si no se manejan adecuadamente, podrían tener un impacto negativo en el menor. “El niño siempre va a querer mantener esa relación con su papá y su mamá. Entre más se pueda proteger esa relación, mejor. Sin embargo, hay situaciones en las que los padres no son las personas ideales para cuidar a los hijos”, detalló el psicólogo familiar Rob Arteaga.

Por otro lado, en el ámbito legal, obtener la custodia de un nieto no es tan sencillo como simplemente decir “me lo llevo y lo cuido yo”. Las leyes suelen priorizar los derechos de los padres y evalúan cada caso de manera individual.

“Desafortunadamente, los derechos que tienen los abuelos son muy limitados en Texas. Básicamente, deben comprobar que los padres biológicos no están actuando en el mejor interés de los nietos”, señaló Guadalupe Navarro, abogada de familia.

