Accidente aéreo en Pearland: una avioneta cae cerca de concurrida carretera

HOUSTON – Una avioneta se estrelló la noche del viernes en un área boscosa entre Dixie Farm y Madison Ann, cerca de la carretera CR 127, en Pearland. El piloto, cuya identidad no ha sido revelada hasta este momento, fue encontrado al costado de la carretera sin heridas de gravedad, según reportes de las autoridades.

DPS Troopers are at the scene of a one-occupant plane crash near Hastings Friendswood and Dixie Farm Rd in Pearland. The plane landed in a field, causing no property damage or injuries.



The FAA has been notified. pic.twitter.com/GVTNcaVciT