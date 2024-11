NASA y la Universidad de Houston sellan alianza para impulsar la exploración espacial

HOUSTON - Houston refuerza su posición como capital espacial de Estados Unidos con una alianza entre la NASA y la Universidad de Houston (UH).

El programa, denominado Space UH, se enfocará en dos iniciativas principales: IDEAS² (Inflatable Deployable Environments and Adaptive Space Systems) y PIE²RS (Partnership for Inclusivity in Engineering Education and Research for Space). Estos proyectos buscan revolucionar la tecnología necesaria para establecer presencia humana sostenible en la Luna y Marte.

"Este evento está abierto a que los estudiantes puedan tener oportunidades brindadas aquí que estamos en la ciudad espacial", explica Carolina Vergara, del grupo de ingeniería aeroespacial de la Universidad de Houston. "Para que ellos puedan tener esas oportunidades para ser astronautas, para ser los ingenieros del futuro, para llevarnos a más allá, a la Luna y más allá".

La colaboración no solo beneficiará a la exploración espacial, sino que también promete impulsar el desarrollo económico local. "Esto puede traer muchas oportunidades, mucha inversión y va a hacer que la industria crezca más y más cada vez, cada año", señala Eduardo Requejo, estudiante universitario.

El programa IDEAS² se centrará en el desarrollo de estructuras expandibles, modulares y reconfigurables, esenciales para la presencia humana en otros mundos. Por su parte, PIE²RS, que involucra también a UH-Clear Lake, el Centro Espacial Johnson, Boeing y Greater Houston Partnership, busca impulsar el éxito estudiantil en carreras STEM y desarrollar la fuerza laboral en ingeniería aeroespacial.

"Estas iniciativas subrayan el compromiso de UH con el avance de la ingeniería aeroespacial y la promoción del éxito estudiantil en campos STEM", destaca Karolos Grigaoriadis, profesor titular del Departamento de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de UH.

La celebración oficial de Space UH incluirá una presentación especial de Montgomery Goforth, director asistente de ingeniería del Centro Espacial Johnson de la NASA, sobre la misión de exploración lunar Artemis y el papel fundamental de las asociaciones académicas e industriales en el futuro de la exploración espacial.

