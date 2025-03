Acusado de la muerte de un abuelo de 61 años en Katy habría usado un arma automática

HOUSTON - Antoine Leandre Ridge habría disparado mortalmente en medio de una pelea presuntamente relacionada con pandillas en un restaurante McDonald's en Katy, según señalan documentos de corte.

En el tiroteo, un abuelo, de 61 años y quien estaba comprando comida para sus nietos, fue impactado de bala y falleció. El sospechoso, quien tiene antecedentes criminales, habría utilizado un dispositivo para hacer un arma convencional en una máquina mortal.

Según documentos judiciales, Ridge participaba en una pelea presuntamente relacionada con pandillas cuando comenzó a disparar en el restaurante, que estaba lleno de clientes y niños. El alguacil del condado Harris, Ed González, confirmó que el señor Arbaiza falleció mientras oraba y hacía la señal de la cruz tras recibir múltiples impactos de bala.

Las autoridades revelaron que el sospechoso utilizó un dispositivo conocido como “interruptor Glock”, un artefacto ilegal según la ley federal que permite convertir un arma semiautomática en automática. Manuel Luna, instructor de tiro de “Golden Eagle”, explicó que estos dispositivos son peligrosos porque permiten vaciar un cargador completo en segundos.

El acusado tiene un historial criminal previo, incluyendo cargos por agresión agravada a un familiar en el condado Harris, portando un arma de fuego.

La familia de Arbaiza expresó un ligero alivio tras el arresto. “Me siento un poquito mejor porque gracias a Dios esa persona no va a andar haciendo daño fuera. Que por favor no lo dejen libre, no le den libertad condicional, al jurado que se toquen el corazón. Me he quedado sola, pero yo lo que quiero es justicia”, manifestó Teresa Arbaiza, viuda de la víctima.

El sospechoso, que no acudió a su audiencia preliminar, deberá comparecer ante la corte criminal el próximo lunes.

